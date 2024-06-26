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諾貝爾經濟學獎16位得主聯署警告 川普執政將重燃通膨

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
16名諾貝爾經濟學獎得主25日發表連署信警告，前總統川普回鍋白宮恐打擊美國經濟，尤其加重進口商品關稅將加劇通貨膨脹。路透
16名諾貝爾經濟學獎得主25日發表連署信警告，前總統川普回鍋白宮恐打擊美國經濟，尤其加重進口商品關稅將加劇通貨膨脹。路透

諾貝爾經濟學獎16位得主周二聯署發表公開信警告，如果前總統川普又當上總統，可能會為美國帶來通膨再度升溫在內的經濟風險。

連署書中寫道：「儘管我們個人對各種經濟政策細節有不同的看法，但我們一致同意，拜登的經濟政策遠優於川普。」這群學者指出：「有理由擔心，川普會以財政上不負責任的預算重燃通膨。」

目前為止，川普主張將他任內實施的減稅措施改成長期政策，對所有進口商品普遍加徵關稅，其中對中國大陸關稅定在60%至100%之間，並施壓聯準會（Fed）降息。

這封公開信由2001年諾貝爾獎得主史提格里茲發起，聯署者有阿克洛夫、迪頓、戈丁、哈特、馬斯金、麥克法登、米格羅姆姆、邁爾森、菲爾普斯、羅默、羅斯、夏普、席勒、西姆斯和威爾遜。

他們論到，「Evercore、Allianz、牛津經濟研究院（Oxford Economics）和彼得森國際經濟研究所在內的非黨派研究人員均預測，如果川普落實他的政見，將會升高通膨」。

史提格里茲表示，他覺得有必要發起這封信，因為最近的民調顯示，選民在經濟政策上更信任川普而不非拜登。

路透 ∕ 益普索（Ipsos）最新民調顯示，經濟是選民最關心的問題，而當問到哪一位候選人對經濟較有辦法時，43%的受訪者肯定川普，相較於拜登的37%。

史提格里茲接受CNBC訪問時說：「很多人認為川普會比拜登更有利於經濟，」「我認為有重要的是，要讓美國人知道至少有一群有信譽的經濟學家抱持極其不同的看法。」

而對於市場的影響，著有《崩盤》一書、哥倫比亞大學經濟歷史權威圖澤（Adam Tooze）另有看法。他認為，美國政黨嚴重分歧，就算拜登順利連任，仍會對市場注入不確定性，理由是川普若再落敗，共和黨反撲的聲浪會更加猛烈。

他周二在大連舉行的世界經濟論壇上說：「從政治角度來 看，拜登當選的情境更加危險。」

路透的民調中，拜登的支持率從36%小幅回升至37%。

史提格里茲表示，他覺得有必要發起這封信，因為最近的民調顯示，選民在經濟政策上更信任川普而不非拜登。路透
史提格里茲表示，他覺得有必要發起這封信，因為最近的民調顯示，選民在經濟政策上更信任川普而不非拜登。路透
哥倫比亞大學經濟歷史權威圖澤認為，拜登連任帶給市場的動盪恐甚於川普。照片取自圖澤X平台
哥倫比亞大學經濟歷史權威圖澤認為，拜登連任帶給市場的動盪恐甚於川普。照片取自圖澤X平台

川普 拜登 美國大選

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