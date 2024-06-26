聽新聞
test
0:00 / 0:00
川上拜下恐再度引爆通膨！16名諾貝爾經濟學獎得主連署示警
路透報導，16名諾貝爾經濟學獎得主25日發表連署信警告，倘若共和黨前總統川普回鍋白宮，美國乃至全球經濟恐將遭受打擊，尤其加重進口商品關稅將加劇通貨膨脹。
Axios指出，連署信主張川普放話重新上任將加重中國進口商品關稅，如此可能導致物價上漲，重新引發通貨膨脹。
16名經濟學家，包含2001年諾貝爾經濟學獎得主史提格里茲（Joseph Stiglitz）與2015年得主迪頓（Angus Deaton），在信中表示，「雖然我們每個人對政策具體內容有不同看法，但我們一致認為，拜登的經濟政策遠勝川普。」
他們更說，川普第2任期將打擊美國在全球的經濟地位，造成國內經濟不穩定。
川普已承諾重新上任將對外國進口商品加徵關稅，包含中國進口商品徵收高達至少60%關稅。經濟學家認為，關稅成本將以物價上漲的形式轉嫁到美國消費者身上。
民調顯示，儘管美國整體通膨率在過去2年有所放緩，但許多消費者仍對食品、汽油和其他商品的價格上漲感到不滿。
川普將高物價和高通膨歸咎於拜登，而拜登則稱川普的貿易政策將加劇通膨。如今兩人選情勢均力敵，美東時間27日晚間（台灣時間28日上午）將進行首場總統辯論會，經濟議題勢必成為選民焦點。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言