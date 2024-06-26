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拜川辯論前夕…美媒熱炒 民眾冷漠

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓報導
2024年美國總統大選辯論將在美東時間27日登場，屆時拜登和川普將睽違4年重新站上辯論台正面交鋒。 (美聯社)
2024年美國總統大選辯論將在美東時間27日登場，屆時拜登和川普將睽違4年重新站上辯論台正面交鋒。 (美聯社)

美國總統拜登與前總統川普廿七日將舉行首場總統辯論會，Google搜尋趨勢顯示，美國仍是體育掛帥，直到廿四日才以一則美國公共電視網（ＰＢＳ）預告該辯論會的報導登上第五名，這也是近一周來首次衝上趨勢榜。

過去一周熱搜榜沾上該辯論會邊的，包括拜登兒子杭特被認定有罪、川普在底特律的競選活動，以及拜登的移民政策；榜首熱門關鍵字多數與體育和社會事件有關，廿四日熱搜第一名是好萊塢特技演員裴利在夏威夷遭鯊魚咬死的新聞。

該辯論會對多數美國人的投票行為其實影響不大，尤其近年來黨派對立嚴重，加上各有選民對拜、川極度不滿，選票要靠一場辯論流動有其困難度。

一名美國民眾形容，要嘛特定候選人支持者聚在電視機前吐槽政治對手，也可能拿這場辯論當派對背景音樂，若作為社交話題，還不如一場球賽有用。他說，不能否認有人認真看辯論，但向來是少數。據外媒報導，辯論真正影響選舉勝敗的案例是一九六○年。

另一名美國人被問到是否關心這場辯論後笑著搖搖頭，還反問記者怎會這麼問。

相較多數美國民眾反應冷淡，美媒鉅細靡遺試圖從各種角度為這場辯論殺出一條新血路，主要媒體緊盯兩陣營準備情形和考前猜題，並熱切撰寫各種劇本。

總統辯論會向來氣氛冷，尤其今年辯論又比往年提前，民眾還來不及進入大選激烈廝殺氣氛；除非辯論過程有嚴重突發狀況，大幅影響民眾對總統參選人觀感，這場七十八歲川普對八十一歲拜登的辯論千呼萬喚，精采程度則要看兩位主角各自演繹。

川普 拜登 美國大選

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