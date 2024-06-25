拜登川普首場辯論 預期在移民與國際政局上交鋒

美國總統拜登與前總統川普將於本月27日展開2024年總統大選首場辯論，攝影棚裡不會有觀眾，發言時間一到，麥克風就消音。預料他們將在年齡、經濟和移民政策、國際政局上交鋒。

這場在亞特蘭大舉行的辯論由美國有線電視新聞網（CNN）主辦，CNN希望避免重演拜登與川普在2020年大選辯論時出現的混亂。

一旦正式獲得黨內提名，81歲的拜登與78歲的川普將成為美國史上最老的總統大選候選人。這場90分鐘的辯論是今年大選的關鍵時刻之一，目前很難預料會造成什麼影響。

法新社整理辯論看點如下：

● 防止混亂重演

川普曾在4年前的辯論會中一再打斷拜登發言，展開冗長謾罵並奚落對手，拜登最後一度吼道：「可以閉嘴了嗎老兄？」

為了避免混亂場面重演，CNN制定一系列規則，已獲雙方陣營同意。

其中最值得注意的是，當兩名候選人於亞特蘭大時間晚上9時（台灣時間28日上午9時）在CNN攝影棚登台時，台下不會有觀眾。

除了被要求發言的候選人之外，其他麥克風都會消音。辯論會中將安排兩段廣告時間。

CNN表示，旗下節目主持人塔柏爾（Jake Tapper）與巴希（Dana Bash）將「動用手邊所有工具來控制時間，確保文明討論」。

● 川普取得結辯最後發言權

拜登在擲硬幣時獲勝，因此可以選擇講台位置，或結辯時的發言先後順序。拜登選了觀眾視角的右方講台，川普選擇在結辯時最後發言。

● 沒有即時事實查核

CNN沒有公布辯論主題，也未規劃即時查核候選人的發言內容，即使川普在缺乏根據的情況下再三指稱2020年大選本該由他獲勝。

賓州大學傳播學教授傑米生（Kathleen HallJamieson）認為：「一場有川普參加的辯論，會有一個問題是主持人不會提供即時事實查核，也不應該這麼做。」

她接受法新社訪問時說：「嘗試這麼做的風險極高，如果真這麼做，可能會干擾辯論…危險在於，一場辯論實際上可能讓不準確的資訊變多，而不是提供資訊。」

拜登與川普面前不會有提詞機，也不能把事先寫好的筆記帶上台，但主辦單位會提供紙筆。他們也不可在廣告時間諮詢競選幕僚。

● 重點議題：官司、年齡、經濟、移民、國際政局

全國公共電台（NPR）提到，兩名候選人可能會談到近期各自的司法問題。川普被控偽造商務紀錄以隱匿支付封口費給色情片女星「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels），已被認定34項罪名全數成立；拜登的兒子韓特（Hunter Biden）因非法持槍被定罪，還有另一起稅務官司待審判。

拜登也可能談到他的年齡和繼續執政的能力。只比拜登小3歲的川普多次批評拜登的心智能力，最近還暗指拜登應接受認知測驗，但川普自己卻記錯過去曾幫他做測驗的醫師名字。

此外，預料兩名候選人會談到選民向來關注的經濟狀況和移民政策。鑒於選民在美國是否應軍援烏克蘭和以色列上意見分歧，兩名候選人也可能提及國際政治。

● 所有頻道都將轉播辯論

兩名候選人都拒絕無黨無派的總統辯論委員會（Commission on Presidential Debates）監督，他們直接與CNN達成協議。CNN以公共服務為由，在某些條件下提供其他頻道直播這場辯論的機會，畫面須打上CNN的標誌，且禁止外部評論。

經常抨擊CNN對川普有偏見的福斯新聞頻道（FoxNews）打算在辯論前兩小時開始播放節目，由脫口秀主持人瓦特斯（Jesse Watters）與尚漢尼提（SeanHannity）在辯論登場前暢談見解。尚漢尼提曾批評塔柏爾是「冒充記者的極端左翼黨派脫口秀主持人」。

● 辯論對選戰有何影響？

預料美國將有數千萬人緊盯這場辯論。2016年川普與民主黨籍候選人希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）的首場辯論創下8400萬人收看的紀錄；2020年拜登與川普的對決也有7300萬人見證。

但這場辯論未必能改變選情。

這是美國第一次這麼早舉辦總統大選辯論，距離11月5日投票日還有4個多月，拜登與川普甚至尚未獲得黨內正式提名。

傑米生說：「令人擔心的是，美國大眾夏天不太關注新聞…一般來說，總統辯論影響的票數不足以決定選舉結果。但當候選人不分軒輊時，或許就像這一次，辯論有可能發揮重要作用。」

美國廣播公司（ABC）預定於9月10日主辦第2場辯論。