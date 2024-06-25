川普發言人轟CNN辯論主持人偏頗 直播現場慘遭中斷

美國有線電視新聞網（CNN）將在美東時間6月27日晚間9時（台灣時間6月28日上午9時）主辦2024年美國總統大選首場電視辯論，電視台派出當家資深主播塔珀（Jake Tapper）與巴什（Dana Bash）連袂主持。可是川普發言人李威特（Karoline Leavitt）24日接受CNN直播節目專訪，暗批主持人政治立場鮮明，可能有偏頗拜登嫌疑，因此與節目主持人杭特（Kasie Hunt）陷入激烈爭執，直播現場慘遭中斷。

李威特被問及川普辯論策略時批評CNN主辦環境不利於川普，「兩位主持人對川普的立場眾所周知……還有他們對川普有失公允的報導」。

杭特馬上出言捍衛塔珀與巴什，稱兩人在報導競選活動和採訪候選人具備相當專業水準，並且引用過往辯論分析指出，「一旦開始攻擊主持人，通常會輸」，接著試圖將李威特引回正題，詢問川普對拜登陣營的攻擊預測。

不過李威特拒絕被轉移話題，直言如果搜尋「塔珀與川普」便一目了然；此時，杭特警告如果繼續攻擊辯論主持人將中斷直播，兩人陷入激烈爭執。

李威特咧嘴大笑，似乎很享受你來我往的交鋒，隨後杭特揮手示意中斷，並感謝李威特接受訪問。

衛報指出，李威特的發言可能被視為降低對川普辯論表現的預先防禦，而該場辯論的環境條件也被外界解讀為更有利於川普。

一來麥克風在非發言時間將被關閉，許多分析師認為是預防川普像2020年9月辯論時不斷插嘴；二來辯論採閉門模式，在電視台攝影棚進行，少了場邊支持者叫陣也被視為不利川普。