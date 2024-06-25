美總統大選仇恨值高 拜登、川普電視辯論都輸不起

美國總統大選選情隨著首場電視辯論將舉行而升溫，拜登與川普陣營都有避免落入對方陷阱和輸不得的壓力。由於兩人民調糾纏且是4年前相同對手，預料仇恨值極高下當面較量少不了惡言相向。

美東時間27日晚間在有線電視新聞網（CNN）舉行的總統選舉首場電視辯論會吸引全球關注，這場近年來仇恨值最高的美國大選，重演4年前戲碼，兩陣營都有鏡頭前不容有分寸落差，一舉一動都輸不得的龐大壓力。

64年前共和黨的尼克森（Richard Nixon）與民主黨的甘迺迪（John F. Kennedy）電視辯論讓尼克森選情崩盤，1988年民主黨總統候選人杜凱吉斯（MichaelDukakis）和共和黨的老布希（George H. W. Bush）較量，杜凱吉斯鏡頭前冷冰欠感情，也讓選情下探。

美國歷屆總統大選電視辯論吸引全美與全球上億人收視，辯論者印象分數在選民心中占有重要分量。輿論多認為，這場拜登（Joe Biden）與川普（DonaldTrump）再度交手的大戲，恐怕會醜陋難堪。

華盛頓郵報（The Washington Post）報導，川普陣營人士形容拜登渺小、無能、與事實脫節，被助理拖著逛世界，情節猶如1989年的黑色喜劇電影「老闆渡假去」（Weekend at Bernie's），用戲中的老闆已經死亡，職員把屍體喬裝成活人的搞笑劇情，暗指當前白宮的狀況。

拜登陣營對川普也沒好話，形容他是精神錯亂、計劃獨裁的極端分子，2020年落選仍要硬拗，追求權力卻一事無成。

拜登與川普在代表民主黨與共和黨的藍、紅支持者中，都是對方無法忍受的領袖，雙方陣營極力訓練辯論者，避免在上億觀眾眼前失去分寸，落入對方設計的憤怒川普及失能拜登的鏡頭陷阱，留下惡劣印象。

拜登應著重過去4年政績，塑造成功魄力領袖形象。川普需掌握精明生意人，民調領先的優勢，再造2016年川粉浪潮。

華爾街日報（The Wall Street Journal）專欄編輯貝克（Gerard Baker）撰文指出，這場辯論可以改變一切，現任總統拜登冒風險願意提前與對手面對面交鋒，但也有居於長期對民主黨友善媒體CNN的主場優勢。

由於拜登任期間較少舉行公開記者會或接受媒體專訪，輿論關注81歲的拜登能否在拷問下撐住90分鐘。

貝克認為，有民調顯示超過6成美國選民認為拜登表現失敗，如今4年前的同批選民認為他的對手過去在白宮表現比較好，民主黨陣營顯然經過推敲，認為拜登必須賭一把，用90分鐘來捍衛自己的政績。

貝克分析，辯論規則可能對拜登比較有利，但執行上也可能出現反效果，例如輪到拜登回應時川普還講不停，川普被消音後，觀眾聽不到，但拜登認為應該要即時回應，但觀眾聽不到川普講了什麼，拜登回覆的樣子恐怕會更令人困惑。