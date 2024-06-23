川普向福音派基督徒拉票：你們得去投票

美國前總統川普今天敦促福音派基督徒11月集體投票給他，並打包票說，如果當選，會「積極」保護他們的宗教自由。

法新社報導，本人很少現身教會的川普在宗教右派中建立了重要的基礎，承諾並兌現一些最重要的優先事項，包括任命聯邦最高法院大法官，協助推翻憲法保障的墮胎權。

川普在保守派倡議組織「信仰及自由聯盟」（Faithand Freedom Coalition）一場華府會議上對數以百計支持者說：「福音派和基督徒投票不夠踴躍。」

川普說：「他們每個星期天都去教堂，但他們不投票。」他並半開玩笑地說：「4年後，你們不必投票，好嗎？4年後，不要投票。我不在乎。」

由於任期限制，川普將沒有資格競選2028年總統。

根據皮尤研究中心（Pew Research Center）數據，福音派選民對於川普2016年的勝選以及他2020年敗選至關重要。2020年時，有84%的白人福音派新教徒投給川普。

川普今天承諾捍衛福音派的權益，矢言「積極捍衛宗教自由」。

他對支持者說：「我們將在我們的學校、我們的軍隊、我們的政府、我們的工作場所、我們的醫院和我們的公共廣場保護基督徒。」

他還承諾新成立打擊反基督教偏見的聯邦特別工作小組，調查針對美國基督徒的「非法歧視、騷擾和迫害」。

根據美國智庫「皮尤研究中心」（Pew ResearchCenter）3月發布的調查，近一半（49%）的美國人認為宗教在美國的影響力正在下降，且認為這樣並不好。

對許多白人福音派基督徒（約占美國選民14%的保守派別）來說，宗教在公共生活中保持重要地位至關重要。

川普告訴群眾，政治左派想「讓你們沉默，讓你們士氣低落，想讓你們遠離政治」。

「他們不希望你們投票，這就是你們必須投票的原因；如果你們投票，我們絕不會輸。」