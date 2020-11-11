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川普打死不認敗選恐釀禍！ 當年因這事難因應911恐攻

聯合新聞網 / 綜合報導
川普拒絕承認拜登在美國總統大選獲勝。 歐新社
川普拒絕承認拜登在美國總統大選獲勝。 歐新社

美國總統當選人拜登7日贏得大選後，川普拒絕承認敗選，也拒絕交接，導致拜登無法接獲國安情報；拜登表示，雖然情況尷尬，但不影響政權交接。不過，根據911調查委員會報告指出，當年即是因為大選後的過渡期無法及時派遣國家安全團隊，導致削弱美國的反應能力。

▍延伸閱讀：2020美國總統大選 完整開票專區

川普不願承認拜登在美國總統大選獲勝，罕見限縮總統當選人獲得國安情資。根據美國國家情報總監辦公室（ODNI）致國家廣播公司新聞網（NBC）的聲明指出，在總務署（GSA）完成「當選確認」（ascertainment）程序，也就是決定誰是明顯贏家之前，ODNI將不會聯繫拜登交接團隊，此舉導致拜登不能獲得完整的總統每日簡報，無法取得國安情資。

對於川普遲遲不肯承認敗選，拜登的交接團隊中一名不願具名的官員表示，如果川普政府不承認拜登為當選人，有可能採取法律行動

此外，根據CNN報導，川普拖延和拜登交接恐帶來嚴重後果，2000年美國大選結束後，小布希針對選舉結果提出訴訟，不料這段過渡期導致美政府推遲派遣國家安全團隊。而根據911調查委員會（9/11 Commission）一份報告顯示，因為上述情況，導致減弱美國的危機反應能力，同時也是造成911恐攻的因素之一。

美國大選 川普 拜登 國安

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