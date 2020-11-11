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伊凡卡要老爸認輸 傳為自己「選總統」鋪路

世界日報 / 編譯郭宣含／綜合10日電
川普女兒伊伊凡卡。美聯社
川普女兒伊伊凡卡。美聯社

每日郵報(DailyMail)引述消息人士報導，川普女兒伊凡卡默默鼓吹川普承認敗選，因為她未來有意角逐白宮；川普前妻伊凡娜．川普(Ivanka Trump)9日表示，川普「不擅於服輸」，但她個人不在意選舉結果。

民主黨總統當選人白登7日宣布勝選，而川普拒絕接受選舉結果，不實指控全國出現大規模選舉舞弊，並在多州提出訴訟。

川普長子小唐納加入父親行列，多次在推特提出類似指控；第一夫人梅蘭妮亞也談到非法選票，而伊凡卡6日在社群媒體呼籲應計算合法選票外，便鮮少對此事發言。

私底下，伊凡卡不斷鼓勵川普與其政府承認敗選，她在一場高階幕僚會議中表示，「很榮幸為民服務，大家應該為其成就感到開心。」

「伊凡卡自有想法，她從第一天起就放眼橢圓辦公桌後的位置，她不願撕破臉，不願像小唐納那樣在推特抱怨。」一名與川普家族友好的消息人士指出：「伊凡卡提出的一切都經過算計和審慎考量，因為她一直望向更大的版圖。」

就連伊凡卡丈夫庫許納也曾私下建議川普放棄選戰，並鼓勵川普撤除最近提出的選舉訴訟，將重心放在未來四年。

內幕人士透露，川普家族目前出現「拉鋸戰」，一派如伊凡卡和庫許納鼓勵川普承認敗選，另一派則如小唐納與川普次子艾瑞克建議川普不屈不撓；梅蘭妮亞則未掀牌，沒人知道她的想法。

不過即使伊凡卡勸說，仍無跡象顯示川普打算退步。

川普首任妻子、伊凡卡母親伊凡娜9日透露，川普就算面臨逆境仍充滿韌性，「他不擅於服輸，他不喜歡輸，所以他會一直持續奮鬥。」

伊凡娜面對當前選舉爭議指出，「不管怎樣，我只希望一切事情落幕，我不在乎。」她也談到孩子狀況很好，「我只希望他們過著正常人生，而不是華府生活…我不清楚他們有什麼打算。」

美國大選 川普 拜登 伊凡卡

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