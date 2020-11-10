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拜登上台對非政策如何發展？ 各國專家看法分歧

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
專家對拜登上台後的美非關係各有看法，不過嚴震生教授認為，拜登不同於川普的友善態度，會讓美非關係有顯著的改善。（Photo by Gage Skidmore on Wikimedia under C.C 2.0）
專家對拜登上台後的美非關係各有看法，不過嚴震生教授認為，拜登不同於川普的友善態度，會讓美非關係有顯著的改善。（Photo by Gage Skidmore on Wikimedia under C.C 2.0）

媒體關心拜登上台後與非洲關係會如何發展，有專家認為拜登上台，美國可能不會優先跟非洲改善關係，但也有學者認為，拜登上台會增加更多經貿互動與基礎設施援助，爭取更多國家支持美國的多邊主義。但政大國關中心研究員嚴震生則認為，拜登上台後，應會對穆斯林入境美國解禁，非洲國家則期待與美國有更多經貿上的交流。

半島專訪學者

根據《半島電視台》報導，很多非洲領袖也對拜登的當選充滿期待，川普就任後，非洲大陸完全被美國的外交圈所忽略。拜登當選後會如何處理非洲政策？前駐美索馬利亞特使阿曼認為，過去歐巴馬時期對非洲的接觸也沒有很積極，雖然拜登的政策會與川普不同，但他可能還是優先處理國內疫情，非洲將不會是拜登最主要的關注。

塞內加爾國際關係教授乃安表示，非洲還是需要更多基礎建設投資的地方，拜登說恢復多邊主義有可能只是喊喊，但她建議拜登要加強與非洲聯盟的互動。辛巴威律師加葛洛則認為，可以觀察賀錦麗與有色族群的互動會有多少努力，畢竟在美、中競爭下，非洲的角色將比過去重要。

氣候變遷合作<

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「拜登上台總比川普好。」奈及利亞裔的普林斯頓大學教授阿古陸提到，疫情、環境議題、種族正義是拜登上台會優先處理的議題，美國也可以在這些議題上重新領導世界。衣索比亞人權委員會主席巴克勒則表示，拜登的勝利讓外界對美國的民主還保有點信心，他對拜登恢復多邊主義互動的說法也有比較高的期待。

賴比瑞亞前公共行政部長摩爾分析，川普上台後讓美國放棄了過去的多邊主義傳統，對聯合國的質疑更勝以往、退出WHO與《巴黎氣候協定》，並質疑WTO秘書長人選（非裔女性），但拜登過去承諾會重新加入《巴黎氣候協定》，這讓美國可以跟飽受氣候變遷影響的非洲有更多合作機會。

截然不同的友善

嚴震生分析，川普過去對非洲非常不尊重，甚至還曾口出狂言說過非洲國家是屎坑國家，前國務卿提勒森雖然曾與非洲達成經貿承諾，但還沒訪問完回國以前就被川普開除，且川普還對穆斯林下達入境禁令，這讓北非許多穆斯林國家都非常感冒。他相信拜登上台以後，應該會解除禁令，非洲國家也特別期待。

他指出，拜登應該也會恢復過去歐巴馬時期舉辦的美非高峰會，且川普過去因為推出國際組織而對非洲終止的援金也有望恢復，加上中國先前早已積極布局非洲，如果美國重回非洲的話，非洲國家的選擇也變得多元，不一定會依賴中國。

另外，副總統賀錦麗的少數族裔身分對拓展非洲外交很有幫助，因此他認為拜登上台以後，與非洲的關係會逐步改善。

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美國大選 川普 拜登 氣候變遷 非洲 奈及利亞

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