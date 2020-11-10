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拜登如何擊敗川普？一文看懂三組勝利數字！

聯合新聞網 / 文章提供／遠見
美國民主黨總統候選人拜登成功當選總統。（美聯社）
美國民主黨總統候選人拜登成功當選總統。（美聯社）

歷時近四天的計票作業，美國大選結果出爐，最終由民主黨總統候選人拜登勝出，並於台灣時間8日上午，與副手賀錦麗一同發表勝選演說。拜登如何擊敗川普，就靠這三組關鍵數字！

台灣時間8日凌晨，美國各大主流媒體，確定拜登領先賓州的普選票近3萬5000張後，將擁有20張選舉人票的賓州，歸給拜登，一舉獲得284張選舉人票，突破270張當選門檻，成為第46任美國總統。

同天，一小時後，《美聯社》（AP）也將擁有六張選舉人票的內華達州，歸給拜登，目前累計290張選舉人票。

整體而言，新科美國總統拜登在這場大選中創下三大紀錄與關鍵數字。

一、超過7500萬張普選票

台灣時間11月9日下午五點截稿前，根據《美聯社》（AP）的數據顯示，拜登以290張選舉人票，領先川普的214張；而拜登、川普的普選票（得票率）分別為75,404,182（50.7％）和70,903,094（47.7％）。

因此，在本次的美國大選中，根據《華盛頓郵報》和艾迪生研究機構（Edison Research）模型預估，不僅投票率有望達到66.1%，成為自1900年以來最高的一次，更使拜登成為史上獲得最高普選票的總統候選人。

二、五個關鍵州，翻「藍」勝出

在本次美國大選中，有五州關鍵州翻盤，支持民主黨總統候選人拜登，包含威斯康辛州（10票）、密西根州（16票）、亞利桑那州（11票）、內華達州（6票）、賓州（20票）五大關鍵州翻盤勝出。

且值得注意的是，亞利桑那州更打破過去24年總統大選，均由共和黨拿下的局面，是最早「由紅翻藍」的關鍵州；另外，若拜登最終拿下喬治亞州，這會是自1984年雷根競選總統以來，皆是支持共和黨籍總統，僅在1992年民主黨柯林頓競選總統時，唯一一次支持民主黨。

因此現任總統川普的競選團隊表示：「打算對川普過去在2016年總統大選的獲勝州，卻在今年未拿下的州，進一步提出法律訴訟，然而目前密西根州和喬治亞州已將訴訟駁回。」

三、關鍵州超過48%的得票率

從上圖中，也可發現在威斯康辛州、密西根州、亞利桑那州、內華達州、佛羅里達州、賓州、北卡羅來納，以及喬治亞州這些關鍵州中，希拉蕊（Hillary Clinton）在2016年總統大選中的得票率，大多落在45～48%的區間。

然而，四年後，同為民主黨的總統候選人拜登，卻在這八州的得票率大幅增加，尤其是亞利桑那州的增長幅度5%最為明顯，在關鍵州的高得票率，也是讓拜登贏得本屆大選的主要原因。

根據《時代雜誌》分析，今年投票率會如此高，部分原因是選民高漲的熱情之外，再加上受到新冠疫情的影響，像是選民選擇早期投票和郵寄投票的比例變高，因此使得民主更容易實現，也有望創下史上最高的投票率！（本篇編譯自《時代雜誌》（TIME））

（作者／ 何晨瑋 本文出自2020.11.09《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

美國大選 川普 拜登

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