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美國生產疫苗 將砸250億美元

經濟日報 / 編譯葉亭均林聰毅／綜合外電
美國總統當選人拜登已經開始為政權交替做準備。（美聯社）
美國總統當選人拜登已經開始為政權交替做準備。（美聯社）

美國總統當選人拜登已開始準備政權交接與組閣作業，9日兌現「抗疫優先」的競選承諾，宣布將成立一個由13名專家組成的新小組以對抗新冠肺炎疫情，並承諾投資逾250億美元生產疫苗，而且免費讓所有美國民眾接種。他也已與藥廠洽商加速生產疫苗。

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拜登的防疫工作小組，主要由醫生和公共衛生專家組成，將與拜登、副總統當選人賀錦麗和交接小組合作，共同制定「抗疫」所需的公衛和經濟政策。這個小組將面臨艱鉅任務，要弄清如何執行拜登提出的政策，包括確定疫苗分發的供應鏈問題和增加測試。

這個小組將由前美國公共衛生局局長莫西（Vivek Murthy）、前美國食品藥物管理局局長凱斯勒（David Kessler），及耶魯大學公衛教授努涅斯-史密斯（Marcella Nunez-Smith）共同領軍，9日將向拜登與賀錦麗做簡報。

拜登還承諾投資逾250億美元以生產與免費發送疫苗給全體美國民眾。他說，新政府將公開提供任何已獲核准疫苗的臨床數據。拜登競選陣營也承諾要讓新冠肺炎的治療與藥物價格更親民。  

拜登說，抗疫措施除了增加檢測與確診者的接觸追蹤外，他還將與州長及市長合作，強制規定民眾要戴口罩。一項10月的模型研究顯示，假如95%的美國民眾都戴口罩，可以拯救逾10萬條生命。隨著每日新增感染病例持續攀升，美國新冠病毒確診數已接近1,000萬人，超過23.7萬人病故。

拜登也將與國會共和黨和民主黨人士討論新的經濟紓困方案，民主黨議員則呼籲川普能於明年1月20日拜登宣誓就職前，就能支持拜登推出一套疫情紓困方案。

拜登表示，他的職責是抑制新冠疫情、重建經濟、讓民眾能擴大獲得醫療照護，並在國會分裂的情況下，試圖恢復兩黨合作的精神。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

美國大選 川普 拜登

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