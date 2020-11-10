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川普主義 恐難擺脫

經濟日報 / 編譯林奕榮／綜合外電

民主黨籍的美國總統當選人拜登雖已擊敗現任總統川普，即將入主白宮，但從美國政治的嚴重政治分歧、與得票情況來看，拜登施政將面臨揮之不去的「川普主義」陰影。

▍延伸閱讀：2020美國總統大選 完整開票專區

拜登拉下現任總統，是美國大選28年來首見；他拿到的普選票領先川普逾400萬張，但川普總得票數高達7,100萬，仍寫下敗選者的得票紀錄，甚至高於2016年民主黨候選人希拉蕊‧柯林頓的普選得票數。

眾議院部分，民主黨雖仍擁有過半優勢，但共和黨的席次已經增加；參議院的控制權更懸而未決，最終將由明年1月決選的喬治亞州兩席參議員決定；如果共和黨取得多數席次，未來兩年國會將陷入分立僵局。

民主黨原本希望徹底終結川普年代，把川普執政的過去四年，重新定義為歐巴馬年代後的短暫插曲，而非共和黨持續占據多數的關鍵。然而，在得票如此接近，且川普宣稱協助共和黨提升國會實力的情況下，該黨幾乎沒有動機反對川普較具爭議的經濟和國安議程，包括貿易、移民和軍事同盟。

川普或許即將離開白宮，但「川普主義」顯然會繼續留在美國政壇；川普已經採用對共和黨極為危險方式改變了美國政治，且這種轉變極難恢復原狀；共和黨前景最大變數，是川普以及他的下一步；川普甚至可能宣布將角逐2024年大位，繼續成為政治鎂光燈的焦點。

如今，拜登也很可能步上前兩位民主黨總統歐巴馬和柯林頓的後塵，也就是雖然登上大位，但不久後就發現選民倒戈，在期中選舉快速轉向支持共和黨。

美國大選 川普 拜登

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