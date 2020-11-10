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拜登大挑戰 穩住復甦步調

經濟日報 / 編譯任中原／綜合外電
美國總統當選人拜登已經開始為政權交替做準備。（美聯社）
美國總統當選人拜登已經開始為政權交替做準備。（美聯社）

美國總統當選人拜登如今將面對美國好幾代以來最衰敗的經濟，新政府的挑戰將是維持當前的復甦步調，撐住脆弱的經濟動能，並協助數百萬美國勞工重返職場，同時還須在貿易政策路線找到微妙的平衡。

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美國新冠肺炎疫情再度升溫。政府若採取更嚴格的公衛措施來防止疫情擴散，又可能阻礙景氣復甦，使企業界更難增僱員工；但如果疫情一直未能解決，又可能引發系統性的經濟障礙。為避免再度重創經濟，美國自從爆發新一波新冠疫情以來，一直避免再度實施「封禁」措施，但疫情卻持續惡化，並且拖累經濟發展。

就業情況原本逐漸改善，10月非農業就業人數增加63.8萬人，失業率也降到6.9%；第3季靠著家庭支出激增，使經濟成長率超過30%，製造業也加速復甦。家庭儲蓄率升高，也為未來幾個月的消費存下彈藥。這對拜登政府而言，自然是好事。

但勞動市場復甦仍是長路漫漫。目前就業人數仍比2月的水準仍低1,000萬，而新冠疫情升溫也使企業面臨新一波的關門風險。要維持復甦動能不墜，端賴新冠疫苗的研發與普遍施打進度，以及國會能否通過新一輪擴張支出計畫。

最近一周首度申領失業給付人數高於預期，凸顯勞動市場僅漸進復甦。彭博資訊經濟學者表示，美國冬季經濟將相當困難，因為感染及死亡率升高。未來幾周的申領人數益發值得關注。 失業勞工及中小企業少了政府的額外補助，消費支出可能減緩，甚至使數百萬失業者的家庭財務備受威脅。

經濟學者指出，經濟需要很長的時間才能復原，但至少方向正確。疫情動向對民眾行為及經濟活動非常關鍵，因此仍存在諸多不確定性，疫情壓制了復甦的速度。專家表示，勞工失業愈久，重返職場就愈困難，因為勞工擁有的技術可能落伍。

此外，拜登政府也將面臨動盪程度為歷來數一數二高的全球貿易體系，必須化解美國與歐洲之間的貿易爭端，還須解決世界貿易組織（WTO）上訴機構遭癱瘓的問題，拜登在處理國內事務優先的同時，也須設法解決這些困擾，以強化與盟邦之間的關係。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

美國大選 川普 拜登

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