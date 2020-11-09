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抗疫重大里程碑！輝瑞新冠疫苗 保護效力達9成

記者手記：失敗者和勝利者都要走向未來

德國之聲 / 德國之聲

（德國之聲中文網）從10月13日，早期投票開始，大選就成了奧斯汀人民最關心的話題。11月3日早晨十點多，當我到達奧斯汀市中心附近的幾個票站時，工作人員正舉著設備讓Drive-through的選民不用下車就可以安全快捷地投票。票站門口有許多志願者，在給投票的人派免費的零食，也在努力地進行著最後一刻的拉票。一位票站的工作人員告訴我，早晨七八點，票站一開門，就有大量的人排隊進行投票，許多人都說，自己是很早起床就前來排隊的，為的是在工作前投下這至關重要的一票。

之後的幾天裡，選情不可為不跌宕起伏。雖然特朗普早期形勢佔優，但是郵寄選票最終讓拜登在扭轉了劣勢。我的一些對政治並不熱衷的朋友一反常態請了假，在家裡二十四小時看電視直播，如果累了就在沙發上睡一會兒，醒來繼續看。朋友圈裡，預測選票，計算勝率的帖子層出不窮，即使是政治冷感的人，也能對喬治亞洲、亞利桑那州的幾個關鍵郡縣如數家珍。

11月7日，奧斯汀時間早晨十點多，CNN為首的各家媒體宣布拜登贏得了賓夕法尼亞州，繼而贏得了此次總統大選，即將成為美利堅合眾國的第四十六任總統。

下午兩點，當我到達奧斯汀市中心時，那裡已經擠滿了載歌載舞的人。因為得克薩斯州的疫情一直非常嚴重，從三月份開始，市中心的酒吧除了在五月份短暫地開了一小段時間以外，就一直處於關閉的狀態。有幾次開車經過最負盛名的酒吧街--第六街，那裡商店的門板都落了灰，如同鬼城。而今天，因為拜登的勝選，人們終於暫時拋開了對疫情的恐懼，自發地聚集到了街上。

慶祝的人群的主力是得州大學奧斯汀分校的學生。有幾位女學生穿著學校啦啦隊的緊身衣和百褶裙，跟著音樂甩動頭發，揮舞手臂，年輕又美麗的舞姿吸引了周圍人一同翩翩起舞。而市中心靠近I-35號高速公路的地方，在六月份，曾經聚集了大量參加BLM運動的人，現在，那裡也聚集了很多黑人和少數族裔，不過，這一次，他們的臉上展露著笑容，手上揮舞的牌子上寫著「Biden-Harris」和「Fire Trump」.

一位嚎啕大哭的穆斯林是大學的統計學博士。他說自己是中東地區的難民，千辛萬苦逃難到英國，在英國讀了大學之後，被美國的科技公司雇傭而來到美國，後來發現自己更喜歡學術而回到校園裡攻讀博士學位。他說，自從特朗普當選，並且連續采取了許多項對穆斯林、對留學生不利的移民政策之後，他就非常恐懼。雖然他目前持有合法的學生簽證，但是他知道，特朗普並不是一個按照常理出牌的總統，很有可能，一張心血來潮的總統令一下，他就要失去在美國建立起來的學業、事業、家庭，最終一無所有。

「我今天覺得特別開心，特別輕松，好像一直籠罩在頭頂的烏雲終於散去了，我終於覺得這個國家是歡迎我呆在這裡的了。」

他旁邊的林女士是他的博士同學，林女士來自中國香港，七月份時，因為特朗普宣布如果學校都是網課，那學生就需要離境，她一度買好了回香港的機票，但是那時候，香港疫情突然出現反復，她的國泰航空的航班臨時取消，她處在一個既留不下來也回不去的局面，還好後來政府取消了相關的命令。

「我有很長一段時間都不敢搬家，不敢買新衣服，生怕突然就要被迫離境。我現在終於可以安心修完我剩下兩年的學業了。」

當然了，有人歡喜，也有人傷心。不遠處的得克薩斯州政府所在地，就有一小群人舉著特朗普的牌子。他們是周四周五就組織起來的，從得州的不同城市趕來州政府門口抗議，沒想到正好趕上了媒體宣布拜登勝選。

他們也有秩序地放著音樂，喊著口號，派著傳單，他們的口號是要徹查選舉舞弊。兩撥政治立場迥異的人之間距離很近，但是並沒有出現沖突，也沒有互相謾罵。

特朗普支持者憤怒地喊完口號之後，也開始互相合影留念，許多人看起來非常年輕，表面上看來和支持拜登的人並無兩樣。

無論如何，這兩撥人都會同時存在於這個國家裡，他們會成為彼此的同學、同事、鄰居。他們會喊著不同的口號，支持不同的政治立場，但是他們也會共存下去，在一個學校讀書，在一間餐廳吃飯。

有人覺得這個國家過於分裂，民眾之間的隔閡已經無法愈合。我反而覺得這些人其實拋開政治立場的話，會成為彼此的好朋友。當然了，要拋開政治立場說起來簡單，卻並不容易做到。但是，這兩撥人都需要走向未來，統一的，相同的未來。

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美國大選 川普 拜登

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