拜登挺無核武世界 日核爆受害者盼廢核

美國總統大選由拜登勝出後，日本核爆受害者期待核裁軍能取得實質進展。由於拜登曾在8月份的廣島原爆75週年紀念日發表聲明表示，將致力實現「無核武世界」的承諾，使核爆受害者紛紛期待核裁軍能取得進展，長崎市長田上富久也表示「歡迎」拜登致力實現「無核武世界」的承諾，並希望拜登能實際到訪長崎市。

根據《共同社》報導，76歲的廣島縣原爆受害者團體協議會理事長、核爆受害者佐久間邦彥說：「我們希望美國總統換人後，能在核裁軍談判中取得進展。」談到《禁止核武器條約》，佐久間表示，希望美國能以觀察員身分參加在明年1月生效的《禁止核武器條約》相關會議。

今年8月，拜登在廣島原爆75週年紀念日發表聲明表示，將致力實現「無核武世界」的承諾，對此，佐久間說：「即使拜登希望廢核，只要（美國）不克服核武器的存在保持國際社會穩定的核威懾理論，將難以改變政策。」

84歲的長崎市核爆受害者、原教師山川剛則表示，他希望拜登提出具體的廢核計畫，以實現廢除核武器，因為曾提倡無核武世界的歐巴馬都未能實現這一項目標。另外，他希望拜登能成為繼歐巴馬2016年訪問廣島市後，訪問長崎市的首任美國總統。

《產經新聞》報導提到，拜登在美國總統大選中獲勝後，長崎市長田上富久表示，「歡迎」拜登致力實現「無核武世界」的承諾。「我希望您能親自用雙眼去看、用耳朵去聽、用心去感受原子雲下發生的事。」田上富久說。

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