防疫優先藥價再談 選後美國醫療動向

美國總統當選人拜登把新冠疫情控制當作首要工作，籌組12人防疫任務小組，預備政權交替後「首日建功」。8日拜登幕僚就宣佈，印度裔的前公共衛生署署長莫西，以及有兒科醫師與法律背景的前食品藥物管理局局長凱斯勒，將聯合主持拜登新政府的防疫工作小組。

重整防疫方向

「我們現在缺的，就是領導。我們需要一個能與各州合作的領導者...激勵民眾保持社交距離、戴好口罩，不僅把它當政令宣示，而是視為愛國者應盡的職責。」大選前，莫西對於川普政府輕忽口罩態度的批判毫不保留，他也曾公開指出，聯邦政府對於新冠疫情的因應措施，涉及美國醫療體系各層面的重新檢討反省。

根據美聯社的選後分析，人均新冠新病例最多的376個郡當中，多達九成投票民眾把票投給川普。與其他郡相比，這些地方的民眾更可能是因為較少戴口罩或較無習慣保持社交距離而受到感染。

施打疫苗先評估

因此，一般認為，拜登上任後，可望更積極與各州州長等地方領袖溝通，推動強制戴口罩政策，強化對維持社交距離的宣導，同時也參考第二次世界大戰期間小羅福總統組織「戰時生產委員會」擴大軍需生產的作法，要大幅提高防疫相關檢測規模，規劃詳細的新冠疫苗配送作法。

莫西、凱斯勒這兩個政府事務歷練豐富的醫療專家都曾發聲呼籲食品藥物管理局，在審核新冠疫苗時應排拒政治力量干預。至於新政府是否推動新冠疫苗的全面強制施打，拜登在選前曾表示，要看可用疫苗的「現況」與「性質」，評估重點包括這個疫苗是否對85％美國人防疫有正面作用，以及疫苗是否能成為終結疫情的關鍵「金鑰」。

藥價議題排序往後

新冠疫情控制之外，美國民眾最關心的醫療政策議題，是藥價控管。儘管川普曾反覆宣稱因他的主導，「美國藥價在51年來首次下降」，但專家指出，整體而言，美國藥價仍在上漲，只是漲幅稍小了些。

美國媒體報導，這次大選，藥廠給拜登的捐助更多，加上過去拜登也透過「拜登癌症計畫」等癌症防治慈善組織的管道，與製藥業維持一定頻率的對話，相較於控制疫情，控制藥價方面的施政改革急迫性較低。

藥業觀察家說，儘管拜登與川普一樣宣示持續推動砍藥價協商，但因為期待在疫苗研發配送上有藥廠的配合，而且新選出的國會其實還是「對藥廠友善」，拜登上任初期，不會在砍價上有有大動作。

藥價議題之外，無論疫苗跨國研發工作還是國境內外的配送物流，都仰賴政府、藥廠之間的緊密合作。美國大藥廠所支持的遊說組織PhRMA，特別在大選前一天（2日）喊話，強調美國貿易代表署及聯邦政府轄下相關部門，應該更積極協助美商藥廠排除在海外智慧財產權受侵害問題，被點名的國家包括中國、墨西哥、沙烏地阿拉伯。

至於澳洲、加拿大、日、韓及許多歐洲國家，在藥品定價與給付政策方面，形成了貿易障礙，也有損美國藥廠權益，PhRMA希望新政府能夠積極與對方協商，化解貿易障礙，讓美國科學家與藥廠有更公平的競爭環境。

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