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對中圍堵新戰略網 台灣居樞紐位置

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導

中國將佈局東亞至東歐的戰略網，台灣位居重要樞紐！智庫學者9日在國研院座談會論國際新局，台灣智庫諮詢委員賴怡忠認為，中國意識到西方世界圍堵趨勢，將發展內循環及亞歐戰略；淡大教授張五岳強調，中國為求富國強兵，樂見拜登當選後的穩定性；學者宋文笛則分析，日澳發展CPTPP反制中國，台灣位居安全樞紐地位。

中國用內循環自強

「拜登對中會比歐巴馬強硬，但會比川普緩和；對台會比歐巴馬更支持，但不會有川普的高聲量。」賴怡忠表示，2017年美國發表國安報告，反轉認為經濟交流可改變中國的態度，也把中國對美國製造業的傷害寫出來，此報告獲得民主黨的支持，未來拜登也應會維持對中抗衡的方針。

賴怡忠指出，中國五中全會後規劃「十四五」願景，因應西方國家經濟不振，對中關門為必然趨勢，中國更需要內循環來支持本身發展，包括東南亞、南亞、中亞、中東、東歐等國家，建立中國為核心的戰略體系；「加上拜登要跟共和黨多數的參議院妥協，所以不會大改動川普的印太戰略。」他強調。

中國希望拜登當選

「美國民意有反中基礎，拜登雖是弱勢總統，但對中對華政策也不可能變得鬆軟。」淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳說，儘管美國社會面臨兩黨撕裂，但對中方針仍是少數有高度共識的，一是把中國視為主要戰略對手，二是阻撓台灣與中國統一的方針不變，差別在改與盟邦組共同戰線圍堵中國。

張五岳強調，很多人認為中國更樂見川普連任，因為可弱化美國形象並與盟邦分崩離析，但中國面臨建立小康社會關鍵的時刻，2022年習近平要3度連任總書記，未來幾年是中國尋求復興的關鍵時刻，面對充滿不確定性的川普當然會造成阻礙，用時間換取空間，應是樂見拜登而非川普當選。

台灣位處戰略樞紐

「就連川普的白宮幕僚長也曾說，不管誰當選，對中政策都會一樣。」澳洲國立大學亞太學院講師宋文笛指出，歐巴馬時代的4人幫可能會回鍋，他們在拜登當副總統時當過國家安全顧問，同時親中的「紅隊」在華府光環也慢慢邊緣化，可以想見未來的對中關係趨勢，不會跟川普有太大差異，僅是風格不同。

宋文笛強調，中國崛起是大趨勢，美國單挑3、40年未必能贏，但團結西方世界則長遠未來可能不會輸。日本、澳洲雙邊峰會曾說，希望越南、印尼等國加入亞太安全架構，並首次提到台灣是不可忽視的安全樞紐，可能的管道是利用既有多邊平台如東亞峰會，我國位處東北亞與東南亞的樞紐，角色很有彈性。

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳說，美國對中方針仍有高度共識，把中國視為主要戰略對手，阻撓台灣與中國統一的方針不變。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

澳洲國立大學亞太學院講師宋文笛指出，我國位處東北亞與東南亞的樞紐，角色很有彈性，可能的管道是利用既有多邊平台如東亞峰會。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

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美國大選 川普 拜登

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