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拜登當選無須悲觀 專家：有利國際空間

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導
學者表示，拜登對台灣友好， 民眾不需對國際情勢太悲觀。(Photo by 網路截圖)
學者表示，拜登對台灣友好， 民眾不需對國際情勢太悲觀。(Photo by 網路截圖)

拜登當選美國總統，台灣該如何應對？政大國關中心研究員嚴震生8日受訪表示，台灣不需要急於修復與民主黨間的關係。中山大學政治研究所教授廖達琪認為，拜登上任對台灣國際空間的發展較好。東華大學民族事務與發展系教授施正鋒則表示，拜登曾主張台灣的前途要由台灣人民來決定，因此民眾不需對國際情勢太悲觀。

國際發展空間較大

「拜登未來會對中國採取圍堵政策，跟歐盟盟友共同對抗中國。」嚴震生認為，民主黨會以多邊主義將帶領美國重返國際社會，台灣如果要加入世衛組織也較有機會。他提到，進口萊豬與出售軍武都會持續進行，台灣也只需要按照程序進行，「台灣還是能買到武器。」

廖達琪指出，外交方面，川普採取單邊主義，給了中國外交斬獲的好時機，因此台灣丟掉巴拿馬、薩爾瓦多等邦交國，「若是由民主黨執政，絕對不會放任這種事情發生。」；而拜登在國際戰略較川普成熟老練，傾向多邊主義，這對台灣國際空間的發展較好，有更多參與國際事務的機會。

經濟貿易方面，廖達琪表示，拜登不會像川普極端，但在科技戰部分，攸關美國霸權、國家資訊及國家安全等，美國不可能放鬆跟中國的競爭，因此台灣在台積電、鴻海等高科技產業的布局，勢必還是會面臨產業鏈分流及重組。

曾對台灣視而不見

施正鋒表示，民主黨相較共和黨更願意「曉以大義」，特別是在貿易部分，會較願意維持過去的多邊主義，「在這種情況下，台灣對拜登來講不是那麼重要。」施正鋒判斷，最壞的情況，將回到歐巴馬時期，對台灣視而不見；最好的情況，拜登在2001年訪台時曾主張，台灣的前途要由台灣人民來決定，「他強調了民族自決權，並沒有反對台獨。」民眾不需要對國際情勢太悲觀。

施正鋒說，民主黨強調多邊主義，會願意花較多的時間跟中國周旋談判，劍拔弩張的情況會有所緩減，「基本上，拜登不會像川普一樣，把台灣當成跟中國討價還價的籌碼。」施正鋒認為，未來台灣跟美國談經貿的時候，能有更多自主性。

找好定位、不需躁進

未來台灣該如何應對？施正鋒說，過去4年台灣的外交、國防都外包給美國，他認為，總統蔡英文應好好研究台灣未來的定位，「台灣必須要有獨立自主的判斷力。」

廖達琪指出，川普把台灣當作刺激中國的棋子、扮演美中對抗的馬前卒，而拜登當選總統後，台灣不需要扮演這樣的角色，但因為拜登與中國關係較好，台灣也需要注意。她表示，拜登會鼓勵台灣與中國和平相處，因此中國與台灣衝突對立的局面可能會比較緩和，「台灣也需要想辦法找到自己的定位。」

嚴震生指出，因為拜登與川普還有官司上的攻防，台灣目前不需要太過擔心，或是急於修復與民主黨間的關係，在民主黨上台發布一些外交政策、國防政策之後，台灣再進行接觸，讓他們繼續制定對台灣有利的政策，「等選舉一切都塵埃落定，大概明年2、3月再進行接觸就行。」

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美國大選 川普 拜登

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