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9成壓川普贏…英瘋美選舉開出最大政治賭盤 一人拿走5700萬

聯合新聞網 / 綜合報導
美國民主黨總統候選人拜登成功當選總統。（美聯社）
美國民主黨總統候選人拜登成功當選總統。（美聯社）

英國媒體《衛報（Guardian）》報導，當地博弈市場因2020年美國總統大選開出史上最大的政治賭盤，下注金額超過6億英鎊（約合新台幣224億元）。

英國新聞網太陽報（The Sun）指出，一名神秘賭者在選舉日幾天前投注100萬英鎊（約合新台幣3740萬元）押民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）勝選，最後贏得154萬英鎊（約合新台幣5773萬元）。

英國另一名神秘商人則在諮詢川普陣營人士後，下注380萬英鎊（約合新台幣1億4200萬元）賭美國現任總統川普（Donald Trump）連任最後慘賠。支持川普的英國政治家法拉吉（Nigel Farage）也在選前公開表態投注1萬英鎊（約合新台幣37萬元）押川普贏。

美國線上博弈網站American Gambler表示拜登勝選讓英國博弈業者鬆了一口，「因9成賭金都壓川普連任，現在可以大賺一筆了。」

英國博彩公司立博集團（Ladbrokes Coral Group）政治博彩負責人沙迪克（Matthew Shaddick）分析今年美國總統大選投注金額是4年前美國總統大選的2倍。沙迪克預估全球下注美國總統選舉的賭金高達10億英鎊（約合新台幣374億元）。

美國大選 川普 拜登

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