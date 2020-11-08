「川蔡通話」後 可有「拜蔡通話」？

2016年美國總統大選結束後，當時仍是候任總統的特朗普一反常規，接聽了台灣總統蔡英文的來電。這是1979年美國與中華民國斷交，轉而承認中華人民共和國以來，首位與台灣領導人通電話的美國總統或者候任總統。當時《紐約時報》評論說，這一做法「打破了近四十年來的外交實踐慣例，可能造成與中國的重大分歧」。

不過有意思的是，4年多前美國大選時期，蔡英文送給當時的民主黨總統參選人希拉蕊·柯林頓「三只小豬」的繪畫，還在出訪過境美國時，與前美國總統比爾·柯林頓通電話，預祝希拉蕊勝選。

特朗普上任執政這4年，美中關系急轉直下，特別是在經貿和科技領域摩擦沖突不斷。美國新一輪總統大選舉行前，台灣支持特朗普勝選連任的聲浪普遍較高。中國大陸環球網報道稱，最近幾個月，台灣蔡英文政府「為了充當美國特朗普政府對抗大陸的棋子，不惜在美國大選中押單邊，賭特朗普能連任並繼續遏制中國的政策」。台灣藍營媒體《中時電子報》也撰文稱，因為蔡政府的「聯美抗中」政策，讓台灣的前途緊緊地與美國掛鉤，許多綠營人士期待特朗普再干4年。

但隨著美國選前民調的天平越來越傾向民主黨候選人拜登，再加上10月30日美國《華盛頓郵報》突然披露，今年1月蔡英文就職典禮前播發美方賀詞的視頻時，「刪減民主黨人士的祝賀篇幅，而放大共和黨人士的祝賀片段」。

次日，蔡英文緊急召開國安高層會議。她強調，無論美國選舉結果如何，都將「持續深化與美國共和黨及民主黨關系，爭取美國跨黨派持續對台灣的一致支持，這是台灣推動台美關系發展首要目標」。蔡英文表示，「台美關系會在既有互動合作基礎上，不受任何變量影響」。這一做法被外界看作是蔡英文試圖補救「押寶一邊」有可能帶來的風險。

昨天（11月7日），拜登發表勝選講話。蔡英文第一時間在推特上轉推今年1月她成功連任時拜登向其發出的祝賀。她提到現在輪到她恭喜拜登，賀錦麗當選總統，副總統，強調台美建立關系所根基的價值觀再強大不過，期待一同努力增進彼此友誼，貢獻國際社會。

據《自由時報》報道，今天上午，蔡總統邀集台灣行政院長蘇貞昌、外交部長吳釗燮、國安會秘書長顧立雄等國安與外交相關部門首長召開會議，並與駐美代表蕭美琴聯系，就目前情勢進行討論。

報道中稱，民進黨政高層說，「蔡總統今天也巧妙地運用拜登1月這則推文回推祝賀當選，這樣的互動方式，無疑是讓國民黨和部分媒體大力操作的『押寶說』不攻自破，也證明蔡政府跟美國跨黨派的交流與互動都相當密切」。

今天，台灣總統府秘書長張惇涵表示，除蔡總統透過推特表達祝賀之意外，「我們將另再以妥適的方式向勝選者表達祝賀，並於適當時間，以適當方式，表達總統與政府對於國際相關情勢之見」。

台灣總統府這一表述也不禁令外界遐想聯翩，蔡英文是否會再選擇「適當時間」致電候任總統拜登，以及拜登是否會效仿特朗普的做法，接聽電話？

台灣中央社在一篇梳理拜登從政47年對台態度的文章中總結稱，「面對棘手的美中台三角關系，拜登算相當謹慎保守。他反對台灣單方面宣布獨立，也反對中國躁進動武；為維系台海和平，拜登不贊同美方采取會過度刺激或挑釁北京的作為」。

「拜登曾表示，單靠武器數量再多都無法確保台灣安全。在他看來，台灣安全是來自其民主治理模式；與中國日益增加的經濟、文化與政治往來；以及美國長年信守台灣問題須和平解決的承諾」。

《紐約時報》曾引述前美國官員表示，奧巴馬執政時期，自2011年年初開始的18個月裡，拜登作為副總統與現任中國國家主席、時任中國國家副主席習近平在美國、中國至少見了8次面。他們舉行正式會晤、一起散步、在一家中國鄉村學校投籃，在僅有翻譯陪同的情況下，私下共同進餐的時間超過了25個小時。「曾多次出席會談的顧問丹尼爾·羅素(Daniel Russel)說，盡管有時候因為引用難以翻譯的愛爾蘭語詩句，讓他的普通話譯員十分狼狽，拜登仍然與這位中國領導人迅速建立起了『私人關系』」。

台灣中央社引述華盛頓智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）中國權力專案主任葛來儀（Bonnie Glaser）的判斷說，「現在世道已經不同，美國對台政策不太可能回到過去民主黨政府時代」。

中央社指出，拜登執政下，美台關系或許不會像過去4年般充滿「外交突破」。面對未來4年的美台關系，「台灣人或許能夠謹慎樂觀看待」。

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