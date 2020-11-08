史上最久開票？ 探討美國大選「延長賽」

在美國大選拜登發表當選感言後，這場從美國時間周二持續到周六的總統選舉投開票終於「名義上」落幕了。主要由於新冠肺炎疫情所增加的郵寄選票讓現任總統川普有機會大作文章，也讓各州的開票時程嚴重耽誤，很多人認為持續了五天的總統開票將在歷史留名。

布希高爾選戰深植人心

回想2000年的美國大選，小布希與高爾的激戰僵持了35天之久。當時由於選票的設計不良導致雙方對於選票計算均提出質疑並走上法院，這讓選舉直到判決確定的35天後才得出勝負。因此，雖然拜登成為「公認的」新任總統，川普的法律行動會讓這場選戰就此劃下句點嗎？

2000年時雙方因為佛羅里達重新計票而拖延一個月，如今，川普也向喬治亞、密西根和賓州等地的最高法院提出停止計票的申請，不過多數遭駁回USA TODAY報導，川普陣營必須提出計票過程中出現錯誤的「實質證據」，否則訴諸法律一途將只是苟延殘喘。

耗時數月不足為奇

Town&Country報導，事實上，美國總統選舉自從1800年開始民選時，由於科技尚未發展完全，收集和統計各州選票常會耗時數個月。

1876年，海斯與惠勒的總統之爭因為竄改選票、恐嚇、暴動等事件持續發生，結果在五個月後才正式確定。1916年，共和黨參選人休斯在選舉日當天就宣布勝選，各家媒體也爭相報導，但在幾天後，隨著計票完成時加州的票數「翻盤」，民主黨的威爾森逆轉成為總統，與今年的情況有幾分相似。

川普成為近30年來第一個無法連任的美國總統，被逆轉的結果勢必讓他及支持者們無法接受，也可想像川普的強硬態度將使他發起各種行動影響大選結果。此舉對被認為民意漸出現嚴重分立的美國來說，不僅加深了兩派支持者的對立，也極可能讓各地的抗議火苗蔓延，惡鬥結束之日目前看來遙遙無期。

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