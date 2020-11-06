國會分治 有利亞洲市場

市場觀察家認為，若美國民主黨總統候選人拜登成功入主白宮，並由朝野兩黨分別掌控參眾兩院，這種選舉結果對亞洲市場有利，有望提振中國大陸股市、韓元等資產。

彭博資訊報導，分析師表示，若拜登當選美國總統，貿易政策可能會向傳統路線靠攏，這有助拉抬亞股，尤其是陸股。共和黨在參院仍可能維持過半席次，降低美國大舉發債推動財政刺激措施的機率，這可能使美國利率維持較低水準，進而提振亞洲債券與貨幣吸引力。

花旗集團私人銀行部門亞洲投資策略主管彭墾（音譯）表示，這是最佳結果，若朝野分別掌控參眾兩院，且美國提出規模較小的財政刺激措施，將使美國利率維持在較低水準，並讓美元處於比較不利的位置。

若拜登勝選，可能採取較不激烈的貿易政策，從而增強投資人對大陸、南韓等依賴出口亞洲經濟體的信心。瑞信集團南亞投資長費瑞斯指出，北亞市場持續出現投資機會，原因是亞洲市場的波動比美國小，北京已控制住新冠疫情，且大陸經濟復甦力道可望比預期強。

分析師預料，亞洲本益比偏低且易受景氣影響的公司、大陸網路公司、印度軟體出口商等業者，都是有望受惠企業。

花旗建議投資人軋平放空離岸人民幣與韓元部位，並表示中期而言看好亞幣，特別是北亞國家貨幣。花旗表示，若未來美國政府在政策方面的不確定性減少，企業可能因此比較有信心推動投資，並將更多出口收益轉成本幣。