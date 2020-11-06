民調失準 五個層面凸槌

經濟日報 / 編譯季晶晶／綜合外電
美國大選民調，今年又有些州失準。（美聯社）
美國大選民調，今年又有些州失準。（美聯社）

儘管美國今年選前民調似乎修正了四年前對威州和密西根州的誤判，但今年民調在佛州、喬治亞州、北卡羅來納州和俄亥俄等州卻出差錯，預期民主黨大贏的「藍色浪潮」未能實現，共和黨支持度比民調預測還高，專家指出，問題可能出在五個層面。

首先模型有問題。芝加哥大學全國民意研究中心（NORC）民調專家杜特溫認為，受訪者是否出門投票意向與行為不相符，扭曲了計算民調的基本模型，過去預期投票率會升高時，多數模型都依選民過去的行為模式，認定有利民主黨，但這個假設可能已失效。

其次為低估首投族數量。為民主黨進行民調的霍威特說， 華爾街日報／NBC民調顯然低估了共和黨策動的首投族人數，也低估了部分搖擺州首投族支持川普的程度。

第三為樣本不具代表性，因為愈來愈少人願意接起「不明來電」，且手機興起也提高民調成本，因為無法使用自動撥號系統。民調專家布魯曼索說，問題可能是民調一開始就沒能透過電話，找到具代表性的選民組合，做出正確預測。第四為受訪者不表態。川普2016年來一直認為，不能信任民調業者和新聞記者，可能影響選民受訪態度。

第五是選民很晚才決定投給誰。美國民意研究學會（AAPOR）說，很多最後幾天才決定投給誰，意味民調可能沒料準最後選擇支持總統川普的選民。

最後是各州的差異。民調失準原因各州不同。杜特溫說，民調低估佛州邁阿密地區的西裔選民有多傾向川普，也低估了亞歷桑納州和明尼蘇達州民主黨支持度。

美國大選 川普 拜登

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