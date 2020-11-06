美選後政策 看到四大趨勢

美國白宮可能變天、但國會可能繼續由兩黨分治，從全球市場走勢，可窺見反映投資人預期美國選後政策將出現四大趨勢，包括民主黨總統候選人拜登推動增稅的希望落空，也難以推動全盤的綠能與環保政策，國會也難以通過大規模刺激措施、將讓Fed維持低利率，拜登無法加強監管科技業，導致美債與科技股強漲，銀行與再生能源類股跌。

隨著「藍色浪潮」消退，民主黨無法奪下參院控制權，參眾兩院由兩黨分治的情勢逐漸明朗，反而讓投資人喝采，因為就算民主黨的拜登入主白宮，也難以推動增稅計畫。

拜登的增稅計畫可分兩重點，第一是對賺取1億美元者的資本利得稅率，從20%調高至39.6%，將衝擊資產管理產業，如今兩黨分治的國會代表不會實施新稅制，投資大戶也不用急著賣掉「高稅股」以避免被課徵鉅額資本利得稅。

拜登第二個增稅重點，是將公司稅稅率從21%調高至28%，並對許多美國跨國企業的海外所得提高課稅，市場認為此舉肯定不利美國科技股。現在，兩黨分治代表增稅提案難以在參院過關。

拜登野心勃勃的「綠能轉型」，也將遭到國會牽制，促使再生能源類股重挫，傳統能源類股則成為贏家。

市場也預期，美國新一輪經濟刺激方案規模可能縮小，但這將使聯準會繼續實施低利率政策以支撐復甦。沒有大規模刺激方案，代表經濟不會猛烈復甦，通膨預期轉低且公債殖利率下滑。 Stifel分析師班尼斯特（Barry Bannister）解釋，這些低利率是股票的一大支撐因素。

他說，兩黨分治的國會與政府代表只會有規模較小的刺激方案，經濟成長不會竄高，代表利率會維持在低點。如果因「藍色浪潮」帶動利率升高，股票本益比屆時必須要下滑，因為投資人會需要較高風險資產的較高收益率，「這樣的政府有利於成長股（10年期公債殖利率低、高本益比、追求品質、不調高稅率）」。預期Fed將維持低利率政策更久的投資人，已湧向長期美國公債，帶動美國10年期與30年期公債大漲。