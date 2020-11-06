美中交流 面臨12個痛點

經濟日報 / 編譯黃嘉洵／綜合外電

美國民主黨總統候選人拜登入主白宮的可能性大增，勢必將面臨錯綜複雜的美中關係，彭博資訊分析，他將面臨12個主要衝突點。

當前廣受關注的，當屬新冠病毒疫情，美國總統川普抨擊中國大陸對疫情的處理方式，引發美中就病毒源頭互相攻擊，川普甚至於7月啟動退出世界衛生組織（WHO）的程序，部分原因是他聲稱WHO過分奉承中國大陸。但這個衝突目前還沒造成重大影響。

總體經濟面的首要衝突點為關稅與貿易，影響重大，雖然美中今年初達成第一階段貿易協議之後，貿易戰暫時休兵，但風險也正在升高。

在產業面，則包含TikTok和微信、華為及要求陸企自美下市等，美國官員憂心TikTok和微信會洩漏美國用戶個資、華為設備會被用於蒐集情資、以及陸企財務會計可能有瑕疵等問題，釀成這三個衝突點，背後原因也包含希望遏制中國大陸科技業的勢力。

地緣政治衝突點則包含台灣、香港、南海等問題。美國持續台灣出售軍武，引發大陸譴責干涉其內部事務；川普政府宣布撤銷香港的特殊地位待遇，勢將撼動香港作為跨國公司穩定基地的形象；川普也改變美國向來不對南海問題表達立場的政策，認為中國大陸對南海的一些廣泛主張「完全非法」，引發北京不滿。

在兩國對抗面，涵蓋間諜活動、媒體、旅行等。美國指責中方擴大間諜活動和影響力行動，包括利用在美國的陸籍學者獲取尖端技術，7月還要求關閉中國駐休斯頓總領事館，北京則在兩天後要求美方關閉駐成都總領事館。

美國和中國大陸也已採取行動驅逐或限制對方記者在本國居留，川普政府甚至把部分中方媒體列為外國使團，遭到北京譴責。雙方關係緊張，也導致人民對在彼此境內可能受到的待遇愈發失去信任，促使美中當局都警告到對方領土旅行時的建議。

最後是涉及人權的新疆問題，川普已把涉嫌侵害當地人權的中國科技業者納入黑名單，並禁止從「強迫使用勞工」的數家公司進口產品，北京以制裁好幾位美國官員回敬。

美國大選 川普 拜登

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