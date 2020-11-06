重回巴黎協定 第一要務

經濟日報 / 國際中心／綜合外電

美國4日正式退出巴黎氣候協定，距離勝選只差臨門一腳的民主黨總統候選人拜登矢言，如果當選總統，入主白宮的第一天就會讓美國重新加入巴黎氣候協定。

拜登在社群網站推特發文表示：「今天，川普政府正式退出巴黎氣候協定。但再過77天，拜登政府將重新加入。」

巴黎氣候協定2015年12月通過，共有197國簽署加入；美國是全球第二大溫室氣體排放國，但川普宣稱巴黎協定會危害美國經濟，2017年宣布有意退出；依照聯合國規定，美國去年11月4日申請退出，今年11月4日生效，成為迄今第一個退出這項協定的締約方。

聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）執行秘書艾斯皮諾薩說：「美國退出將讓我們的體制和全球實現巴黎協定的目標和努力留下一個缺口。」

不過，艾斯皮諾薩表示，美國仍是UNFCCC的締約國，該組織將「盡一切努力，準備好協助美國重新加入巴黎協定」。

UNFCCC、英國、法國、智利和義大利在聯合聲明中表示，對美國退出這項協定感到遺憾，但「我們仍將致力與所有的美國相關人士及全球夥伴合作，加速應對氣候變遷。」

美國大選 川普 拜登

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