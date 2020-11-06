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伊爾艾朗專欄／美經濟復甦的三道陰影

經濟日報 / 編譯任中原／綜合外電

從美國總統大選雙方的得票情況，有三件事顯然會對美國經濟復甦不利，且影響將遠不止於此。

第一，選票分布顯示，美國在面臨諸多挑戰之際，民意仍高度分裂，對當代美國人及後代都構成威脅。面對公衛與經濟的雙重危機，美國民眾仍不願意、也無能力採取必要的果斷措施。

不願意，是因民眾對於在新冠肺炎肆虐之際，要如何最有效地追求經濟與金融改革，看法有重大分歧。無能力，則是因國會仍處於兩黨分治，但過去兩年來兩黨對抗情勢又因為新任大法官倉促任命而不減反增。

若民主黨總統候選人拜登確定勝選，在未來兩個多月的政權交接期間，美國政局將相當艱難，現任總統川普領導的政府與新政府不太可能高度配合，為未來幾個月的政經情勢平添不確定性。

現在不只是一些長期改革措施將面臨風險，例如如何阻止生產力下降、更多家庭缺乏經濟保障、及貧富差距擴大等，同時還面臨如何抑制新冠疫情，及刺激經濟復甦等短期風險。

第二，民意分歧也意味著第二波肺炎疫情還會先惡化。由於各州的政治格局分歧，防疫工作可能各自為政，聯邦政府即使有意，初期也沒能力實施全國一致的措施，可能導致各地防疫也告失敗。

第三，面對新冠疫情升高，聯準會將被迫採取更多會造成扭曲的寬鬆政策，推出更多實驗性質的非傳統政策。這些緊急措施對刺激經濟不會有太大效果，反而會更加扭曲金融市場，鼓勵投資人承擔風險，使經濟體系的資源錯誤配置。這不僅威脅到金融穩定，也將使金融市場與實體經濟更加脫節，引發更嚴峻的政治與社會挑戰。

在三重挑戰之下，美國經濟未來短、中期展望將更加艱困；既缺乏有力的供給，需求也難以熱絡，經濟擴張速度趕不上實際的需要，也將使兩大政治陣營彼此歸咎，社會凝聚力將更加脆弱。

美國的情況也使全球經濟復甦更困難、更不平均且不確定。美國內部分裂，使國際經濟合作難以落實，去全球化的風險升高，各國也更可能以經濟及投資工具為武器互槓。

無論是誰當選美國總統，美國政治分裂將為國內經濟帶來挑戰。雖然科學遲早會逼政客聽話，但屆時經濟與金融脫序的風險已大幅升高。最後各類問題雖將迫使美國政府做出決斷及付諸行動，但這一代民眾的生活、生計與心靈已傷痕累累，還可能影響未來好幾代人。

（作者Mohamed A. El-Erian是安聯集團首席經濟顧問、知名財金專欄作家／編譯任中原）

美國大選 川普 拜登

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