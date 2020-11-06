美外交路線 將重返多邊主義

美國民主黨候選人拜登當選為美國總統的機率大幅升高，引發外界對於美國外交政策「轉向」的揣測。一般預期，若拜登主政，將恢復美國傳統的「多邊主義」路線，讓歐盟等盟友鬆一口氣。

針對中國立場，他也將更加重視結合盟國、並加強關注人權問題，較不依賴關稅手段，可望降低美中的經濟緊張關係。

拜登不斷批評現任總統川普的「美國第一」政策，並喊出「恢復美國的領導地位」（restoring American leadership），試圖修復美國與盟國之間緊張的外交關係，並主張重新加入世界衛生組織（WHO）等國際機構，因此若美國由他主政，美國外交政策預料將重回「多邊主義」路線。

對於中國大陸崛起的威脅，拜登也將更重視「多邊」操作，更加重視結合盟國，並關注人權與網路竊盜等問題，較不依賴關稅及軍售等手段。

拜登並未承諾將取消對中國大陸產品加徵的關稅，預料至少短期內也不會取消，因為這是川普留下來的重要談判籌碼，且攸關政府稅收。

拜登也必須要決定，究竟是要再談美中「第二階段」協定、還是要重談「第一階段」協定。

他的首要經濟顧問布林根表示，「我們必須再談，且真正地交涉體制性的議題」，可能聚焦於政府補貼及網路竊盜等領域。

在科技領域，拜登也主張與「民主國家夥伴」共同研擬與網路竊盜、數據隱私及人工智慧有關的全球性規則；他保證將對竊取美國科技的大路企業實施新的制裁。他支持美國國內禁用華為的5G設備，但很少提到是否將持續說服盟國也不用。

民主黨一貫重視人權，拜登亦然，保證將「充分強化」川普去年簽署的「香港人權與自由法」。

拜登在參與亞洲事務時，可能會設法淡化軍事成分，以免陷入新冷戰的陷阱。他幾十年來一貫主張「戰略性模糊」，將美國與中國直接衝突的風險降到最低。他將延續川普的「印度─太平洋戰略」，將印度拉入民主國家同盟，以抵銷中國大陸在亞太區域的勢力。