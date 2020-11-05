美國大選．新聞背後／川普稱要最高法院阻止點票 真的可行嗎？

2020年美國大選的點票工作仍未完成，總統川普（Donald Trump）卻在11月4日凌晨時分錯誤地宣布自己勝選，他更指要上訴最高法院，令所有點票工作停止。惟美國媒體及英國媒體11月4日均指，川普要做到此事，不是那麼容易。

要經歷多場審判

美國《財富》雜誌（Fortune）4日報道，案件要先經地方法院及其他上訴法院處理後，才能到達最高法院，因此川普不能立即告上最高法院。在2000年大選中，從上訴到最高法院作出影響當選人是小布希（George W. Bush）還是高爾（Al Gore）的裁決期間，共歷時逾一個月。

美國安可顧問有限公司（APCO Worldwide）負責在比利時布魯塞爾（Brussels）營運選舉網誌的懷特（Nicholas Whyte）表示，川普稱要直接要最高法院下令停止點票，只是誇張而不能實現的說法。他稱，川普未有表明會以甚麼原因上訴，未知其律師會以甚麼「違規行為」為目標。

《衛報》（The Guardian）4日報道，最高法院有權決定處理甚麼案件，通常很大程度上與挑戰下級法院根據聯邦法與憲法作出的裁決有關。報道稱，川普的策略可能是指控在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情期間，令投票更「安全及有效」的措施其實違憲及容易導致舞弊。他亦可能指控州官員、如州長等在未經立法機構批准下實行新的投票措施。最常見的情況是，律師挑戰地方舉行選舉的方法及要求法庭判部分選票作廢。

可能有訴訟的州

保守派組織已在賓夕凡尼亞州（Pennsylvania）上訴，要求不要點算當地未有按時送抵選舉中心的郵遞選票。法庭11月11日會審理當中兩宗案件。但賓夕凡尼亞州法律要求起訴人提供很多證據，包括詳列有關違法行為的書面證詞。

根據關鍵州密西根州（Michigan）規定，若候選人之間的得票數量相差少於2,000票，官員會自動重新點票。但當地沒有公布處理投票指控的正式系統。

北卡羅來納州（North Carolina）亦已有人入稟，以阻止官員延長接受選票的期限。

各州判決或不一樣

美國最高法院10月19日裁定，容許賓夕凡尼亞州選舉官員點算11月3日選舉日後三日內收到的郵寄選票，駁回共和黨的申訴。惟最高法院10月26日推翻地方法院裁決，不容許威斯康辛州（Wisconsin）點算在投票日後收到的郵遞選票。

最高法院首席大法官羅伯茨（John Roberts）表明，基於「不同的法律體制及不同的慣例」，法庭沒有對賓夕凡尼亞州及威斯康辛州的情況作出相同考慮。

最壞的情況是甚麼？

前總統小布希的前顧問金斯伯格（Ben Ginsberg）坦言，如果候選人的得票率相差很少，有安排重新點票的法律可解決問題，但要停止或拒絕仍在進行的點票，障礙就大很多。《衛報》4日稱，兩名總統候選人得到的選舉人票相差愈少，情況會變得愈混亂。

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文章授權轉載自《香港01》