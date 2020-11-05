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美國大選評析／得賓州者得天下？川普連任的最後希望

香港01 / 記者伍振中、歐敬洛／報導
2020年美國大選來到當今時刻，在拜登連取威斯康辛州和密西根州的強勁氣勢下，現任總統川普目前唯一一條勝選之路，就是一舉拿下賓夕凡尼亞州、喬治亞州、北卡羅萊納州和內華達州，缺一不可。 美聯社
2020年美國大選來到當今時刻，在拜登連取威斯康辛州和密西根州的強勁氣勢下，現任總統川普目前唯一一條勝選之路，就是一舉拿下賓夕凡尼亞州、喬治亞州、北卡羅萊納州和內華達州，缺一不可。 美聯社

2020年美國大選來到當今時刻，在拜登連取威斯康辛州（Wisconsin）和密西根州（Michigan）的強勁氣勢下，現任總統川普目前唯一一條勝選之路，就是一舉拿下賓夕凡尼亞州、喬治亞州、北卡羅萊納州和內華達州，缺一不可。

佔20張選舉人票的賓州，堪稱美國大選的核心戰場州。到了今屆大選最後直路階段，此州仍然未分高下。

賓州目前已開出約89%選票，川普以約321萬票力壓拜登約305萬票，暫時領先。正如一眾鏽帶州的選情面貌一樣，大城市包括全美第五大城費城（Philadelphia）、匹茲堡（Pittsburgh）、斯克蘭頓（Scranton）等地是拜登的天下，其餘城郊、鄉郊地區則仍然是川普「染紅」之地。

正如一眾鏽帶州的選情面貌一樣，賓州大城市包括費城、匹茲堡、斯克蘭頓等皆為拜登天下。其餘城郊、鄉郊地區則仍然是川普「染紅」之地。圖／Reuters即時開票結果截圖
正如一眾鏽帶州的選情面貌一樣，賓州大城市包括費城、匹茲堡、斯克蘭頓等皆為拜登天下。其餘城郊、鄉郊地區則仍然是川普「染紅」之地。圖／Reuters即時開票結果截圖

賓州是美國最大的天然氣生產地區之一，天然氣為當地帶來大量經濟收益及就業。今天賓州約有10萬多個正在運作的油井及氣井，其中1.2萬個使用水力壓裂法（fracking），大部分採集天然氣。在川普政府為化石能源大力鬆綁的情況下，整體產業得以蓬勃發展。根據美國勞工統計局數據，截至6月份，頁岩氣開發商、管道公司及其他關連企業，在賓州共僱用近3.2萬名員工，與上一個高峰時期大致相同。

2019年上半年，頁岩產業及相關行業的員工平均每周收入為2,128美元（約新台幣6萬元），幾乎是其他產業員工平均收入的兩倍。

其中，頁岩油產業債台高築，在油價低迷的情況下遇到嚴重問題，但普通職工收入目前暫未受到波折。而天然氣服務需求即便在疫情之下也未受影響，因此可說，天然氣產業是賓州成功渡過疫情衝擊下的救命草。

不過，水力壓裂法亦會造成嚴重環境問題，把水及化合液體注入地底會污染地下水源，回收的廢水會造成泥土污染；水力壓裂甚至被指會誘發地震。廣泛使用水力壓裂破壞環境，備受環保組織反對。民主黨黨內自由派政客也多次推動規管水力壓裂，甚至禁絕水力壓裂的倡議。

考慮到賓州大量從事天然氣產業的工人，可想而知，民主黨對水力壓裂的負面態度，很有機會會流失大量賓州工人選民的支持。川普在選前多次就著水力壓裂規管問題質問拜登，即因此故。更甚的是，拜登對水力壓裂管制的態度模稜兩可，前言不對後語，令原先支持他的選民大為失望。

圖為美國賓夕凡尼亞州有選民排隊等候進入票站投票。 美聯社
圖為美國賓夕凡尼亞州有選民排隊等候進入票站投票。 美聯社

有分析認為，化工產業遲早將被新能源淘汰，然而若當下便禁止傳統能源開採，又會造成大量失業。因此，總統候選人能否在賓州得民心，獲得選民支持的關鍵，就是要確保傳統能源化工產業「暫時安全」、保就業的情況下，帶領產業過渡至新綠色能源產業。

對一些綠色環保主義者而言，拜登雖不如桑德斯「綠色新政」的堅決和積極，但拜登最少作出了承諾，遠比川普的反對來得好。

可是那些依舊在頁岩油、天然氣產業就職，並拿著優渥薪資的選民呢？對能源轉型缺乏主張的川普，一再向他們許諾，選前積極地宣傳其能源政策，強調水力壓裂對美國經濟之重要性。顯然，川普團隊知道，要拿下賓夕凡尼亞這關鍵的搖擺州，就是要拿下能源業工人選民的心。

到了現在，賓州選舉情勢仍然十分緊湊，反映當地選民既不完全認可川普過去四年所做的政績，同時亦擔心拜登上台會進一步削弱當地傳統能源產業的利益。

遲遲未決的結果，正是賓州民眾猶豫不決的反饋。無論最後誰拿下賓州，安撫這大批選民的憂心，才是一名負責任總統的應有之舉。

不過，基於賓州本身的人口結構多元複雜。費城、匹茲堡等大城市近年來多了許多知識份子精英階層、年輕人移居到來，他們的政治取向往往偏自由派。這樣就與原本生活在賓州許多年的工人藍領階級形成對立的意識形態角力。隨著社會及經濟發展，未來賓州的搖擺天性仍然會因為人口多元化趨勢的持續，而「更加搖擺」。相信下屆美國大選，賓州依然會是關心選情者最為注視的戰場州份。

民主黨黨內激進左翼提出「綠色新政」。 路透
民主黨黨內激進左翼提出「綠色新政」。 路透

圖為身穿超人服裝的男子手持寫有「投票！」的旗幟經過德克薩斯州聖安東尼奧一個投票站。 美聯社
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