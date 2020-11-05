川普會當選嗎？其實台灣該關心的不是這個

美國大選結果難分難解！無論如何，一路落後的川普，竟然再度上演奇蹟般的逆轉秀，已然是2020年國際政治的最大驚奇。然而，台灣人該擔心的，可能不是美國大選……

此次郵寄票比例相當高，因此最終結果，或許不僅需要時間，更需要處理法律與衍生的政治問題，才能底定。相當有意思的是，美國選舉打得異常火熱，遠在太平洋另一端的台灣，更是彷彿將這場選舉看做國內選舉般，出現大量「挺川黑拜」的網路攻防，只要一有支持拜登者，便會遭到出征。

許多民調機構甚至還調查台灣人對美國總統的支持意向，可以說，台灣社會對美國大選，有相當不尋常的關心。

而台灣之所以會如此關注美國選舉，其實就與身處美中競逐最前線的國際環境有關。從中共19大，以及川普後半任期以降，美中衝突加劇，從貿易、科技、防疫，到目前的軍事、政治與體制之爭，讓國際關係似乎開始步入美中爭霸的新冷戰時期。

川普當選，符合蔡英文政府戰略？

在這樣的國際結構下，川普政府便大幅加劇對台灣的支持，試圖在制中大戰略下，頻打台灣牌，提升美國的戰略籌碼。過往的「一中政策」雖然仍會行禮如儀的出現，不過內容卻已然質變許多。

川普政策的轉向，自然符合蔡政府的兩岸戰略，美國以台制中，台灣也希望藉此來以美抗中。從這個層面來看，就不難理解，台灣許多挺川的人，其實也同時是蔡英文或綠營支持者。但對川普的喜愛、對拜登的厭惡，深層來看，持的是善惡二元論的邏輯，川普反中愛台是天使；拜登親中賣台是魔鬼。無疑是把對台灣政治的那一套操作，套在美國政治與國際關係之上。

具體來說，即使是由綠營支持者不喜歡的拜登當選，但美國對台的總體策略與方向並不會有太大變化，只是在手段與細節處理可能會有所差異。因為誠如前述，這兩年美台關係升溫的主因，關鍵並非是領導人因素，而是所謂的國際結構因素。也就是說，只要美中競逐的結構沒有改變，美國「以台制中」的戰略就不太可能會出現變化。

川普與拜登的差別，不在於「反中」或「親中」！

這也是為何，遭到台灣許多網友詬病的拜登，日前會投書聯合報系的《世界日報》，在文中與盟友關係部分，提到將深化與台灣的關係。這是拜登提到的唯一特定盟友名稱，意義其實相當非凡。

此外，從美國國安與外交決策的運作來看，總統只是重要行為者，其他包括國務院、軍方、情治系統、商界、參眾議院與民間團體等，都能從長期扮演較為穩定的決策力量。因此只因總統更迭，國家戰略就出現違背國家利益的重大轉折，其實殊難想像。

事實上，川普與拜登在國際戰略上最主要的差別，並不在於反中與親中，而更在於單邊與多邊主義的方針。川普雖然對中共採取極限施壓的作法，但這樣的作風，也同樣用在西方陣營的許多傳統盟友，以及國際組織，只是程度不同而已。因此美國皮尤研究中心近期就指出，川普的國際聲望比習近平還差，包括德英法民眾，對美國持正面看法的比例都是近年最低。

從此來看，川普的作法，雖然讓不少台灣人看得很過癮，塑造一批批狂熱的川粉，但卻也是綠營所期盼國際反中包圍網難以建立的主因；反倒拜登，相較於川普，多邊主義的做法，更可能建立地緣政治外的「民主防衛同盟」。

宏觀來說，從美國國家戰略的穩定性來看，台灣人無須過度擔憂選舉結果。無論是川普或拜登誰當選，美國對台灣的支持都因國際結構因素，有其樓地板。與此同時，很清楚地，美國的承諾與支持也有其天花板，並不是空白支票。

即使是日前主張美國對台策略應戰略清晰的外交關係委員會會長哈斯（Richard Haass），都表示美國應明確讓台灣知道，華盛頓不會介入因宣示台獨所引發的危機；這也是前國安會秘書長邱義仁之所以稱，除非瘋了，任何務實的人都不會搞台獨。

台灣應該關注兩岸實力失衡的結構現象！

因此在天花板與樓地板皆有清楚界線的情況下，對台灣來說，目前最值得關注的議題其實還是北京的戰略。日前的五中全會，就顯示中共的對台方針已經有所變化，雖然追求兩岸和平發展的方向不變，但統一方法，卻已然增加武統的空間。武進和退，這才是台灣社會最應關注的變化。

短期內，如解放軍報的評論員所述，大陸仍會保持戰略定力，不開第一槍。但從長期來看，兩岸關係正一步步走向危境。

美國著名中國研究權威的哈佛大學社會科學院榮退教授傅高義（Ezra Feivel Vogel）就特地提醒蔡總統，北京對台灣愈來愈沒耐心，兩岸問題不會留到下一代，建議要仔細聆聽中共所釋放的訊息。

傅高義的觀點，並不是只適用於蔡總統，或是國內任一政黨，而是中華民國全體國民所必須面對的挑戰。

拜登或川普誰當選，只有四到八年的光陰，但過去20多年以來，美中國力拉近、兩岸實力失衡的結構現象，以及從現在到2035年與2049年的兩岸關係處理，才是真正的困境。操弄民粹主義與追求短期選舉利益，絕不是解方。

（作者／陳冠安 本文出自2020.11.04《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）