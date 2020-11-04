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美國大選：經濟佔多大因素？

德國之聲 / 德國之聲

（德國之聲中文網）2020年美國總統大選目前仍然沒有明確結果。由於關鍵搖擺州的票數尚待計算，現在預測結果相當冒險且徒勞。

但是有一點很明確：無論是川普還是拜登勝選，雙方目前票數比許多民調和專家所預測的要接近得多。這反映出一個政治上極為分裂的國家，也反映了對美國經濟的分歧看法。

這些意見多種多樣，無論是對於未來四年誰最適合治理美國，還是迄今為止川普總統的執政。同樣重要的是，選民們在多大程度上將經濟視為需要投票的關鍵問題。

選民對經濟的不同看法

早在8月，無黨派皮尤研究中心（Pew Research Center）發布了一項研究，發現79％的注冊選民表示，經濟在選舉中非常重要。這個比例比任何其他單一問題都高，並且輕松領先於醫療保健（68％），新冠病毒（62％）和暴力犯罪（59％）等關鍵問題。

如今，CNN在選舉日進行的出口民調顯示出類似情況。投票後的選民中，超過三分之一的人（早期選民和當日選民的結合）表示，經濟是他們決定選誰最重要的問題。

然而，出現了一個非常明顯的差異。拜登選民中只有十分之一的選民表示，經濟是他們投票支持他的主要原因，而川普的選民則是十分之六。

對於拜登選民而言，十分之三的選民認為新冠疫情是更重要的問題，而對那些投票支持川普的人而言，其重要性幾乎可以忽略（僅二十分之一）。然而，超過一半的選民表示，COVID-19給他們造成了經濟困難。十個人中有四個人表示，他們的狀況比四年前要好。

川普喜憂參半

這些數字可能有助於解釋為什麼川普的投票能保持如此出色，盡管選舉前的幾乎所有民調都顯示他推翻拜登的機會很小。如果認真看待出口民調，顯然支持川普的許多人都是因為贊成他對經濟的處理。

盡管今年與疫情相關的停工嚴重打擊了美國經濟，但川普競選在最後一周仍有一些好消息。第三季度（7月至9月）的數據顯示，美國經濟大幅反彈，相當於年增長率33.1％（季度環比增長7.4％）。

不過，許多川普選民投票顯然是基於疫情前的經濟。美國經濟自2016年蓬勃發展，雖然在川普成為美國總統時就已經在快速增長。他的減稅政策已被證明很受共和黨選民歡迎，而他對全球貿易的好鬥立場，特別是對中國，也在2016年選舉時得到了許多人的贊成。

川普的貿易保護主義政策在多大程度上為美國經濟獲得了成果，有很大的爭議。在疫情之前，美國與世界其他地區的貿易赤字在增加，疫情後進一步加劇。

不只是經濟

正是在密歇根州，賓夕法尼亞州和威斯康星州，所謂"鏽帶"州，川普的許多諾言在2016年引起了廣大共鳴，他成功將這些州由藍轉紅。如今2020年，這些州將再次決定最終選舉結果。

隨著票數繼續增加，最終結果將部分取決於2016年支持川普經濟的選民，他們認為川普在多大程度上信守了諾言，將制造業工作歸還給了這個地方。

數據表明，2017年和2018年強勁增長之後，制造業和金屬生產領域的就業水平表現良好，但在2019年回落。鋼鐵和汽車行業仍然脆弱，這不僅是因為貿易問題，還有因為疫情和相關的經濟停工。

我們必須等待最終結果。現在我們可以看到極其接近的票數，不僅選民沒有放棄川普，而且由於經濟原因，很多人都支持他。

但是，盡管有數據表明經濟對拜登的選民而言不是特別重要，但拜登也有可能獲勝。隨著疫情、種族不平等問題以及許多其他爭論在2020年浮出水面，這顯然是一場遠不止事關經濟的選舉。

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美國大選 川普 拜登

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