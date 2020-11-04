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資安、駭客入侵 機器投票不受信任

台灣醒報 / 記者陳是祈╱台北報導

機器投票方便快速，但資安和駭客問題仍讓政府頭痛。美國自2018年開始，設置機器投票以加速計票，但過去許多民眾反應有當機、操作不順的問題，讓民眾產生不信任感，甚至這次總統大選有投票所直接不採用機器投票，但相關政府單位仍表示會高度戒備。

機器投票問題多

《CNET》報導，美國大選當日早晨，國土安全局代理秘書查德就公開喊話，試圖讓美國人民放心使用機器投票，而網路安全維護小組也處於高度戒備狀態，但其實從2018年期中選舉時，機器投票就有不少爭議。

有民眾表示操作不順、螢幕會閃退，甚至有民眾遇到機器選錯人的狀況，雖然排除是網路攻擊問題，只是設備因素，但民眾對於機器投票還是普遍不信任，某些較為鄉下的選區缺乏基礎設施，架設機器不易，因此在今年總統大選乾脆拒絕使用機器，仍採用傳統人工投票。

多國實行仍難普及

專家分析，美國人民對機器投票普遍不信任，主要原因還是2016年大選時俄羅斯駭客的多次攻擊，即使資安保護網不斷升級，多數人民還是寧可親自手寫投票或者郵寄投票。

除了美國，也有國家嘗試試行科技投票，但往往因爲設備落後、資安問題而擱置。《經濟學人》曾報導，網路或者機器投票只是一種妥協方案，但不可能全面取代實體同票，且系統永遠都有漏洞，駭客要破解非常容易，即使是施行網路機器投票多年的愛沙尼亞，當局也坦承，不敢保證自家系統能完全抵禦駭客攻擊。

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美國大選 川普 拜登

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