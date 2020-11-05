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馬雲犯天條？螞蟻上市喊卡，那些檯面上沒說的事！

聯合新聞網 / 文章提供／遠見
螞蟻集團上市計畫受阻，在大陸科技金融圈投下震撼彈，集團估計，重新上市要等半年，衝擊阿里巴巴股價重挫。（美聯社）
螞蟻集團上市計畫受阻，在大陸科技金融圈投下震撼彈，集團估計，重新上市要等半年，衝擊阿里巴巴股價重挫。（美聯社）

榮登全球史上金額最高的IPO，螞蟻科技集團卻在上市前夕宣布暫緩上市，狂熱的造富神話嘎然而止。這個不尋常的事件，除了「創新」與「監管」的衝突，還隱藏著哪些檯面上沒說的事？

全球史上最大IPO（首次公開募股）的世紀大戲，原本計畫將在11月5日，由大陸螞蟻科技集團領銜演出。然而，就在掛牌前夕橫生波折，令這場眾所矚目的集資大計蒙上濃厚陰影。

11月3日晚間，大陸上海證券交易所發布關於暫緩螞蟻科技集團科創板上市的決定。消息一披露，資本市場頓時人人震動。

根據上交所發給螞蟻集團的公告原文，指出螞蟻集團最近發生實際控制人及董事長、總經理被有關部門聯合進行監管約談，螞蟻集團也報告所處的金融科技監管環境發生變化等重大事項。該重大事項可能導致公司不符合發行上市條件或者資訊披露要求，上交所決定螞蟻集團暫緩上市。

公告最後的指示是，螞蟻集團及保薦人應當依照規定作出公告，說明重大事項相關情況及公司將暫緩上市。「本所將與你公司及保薦人保持溝通。」

你信嗎？中共官媒：螞蟻緩上市為了保障投資者利益

大陸官媒《經濟日報》接著也迅速發表重磅評論，標題為「螞蟻集團暫緩上市，彰顯保護投資者利益的堅定決心」。

隨後，螞蟻集團在港交所也發布公告，表示由於接獲中國內地相關監管機構的通知，因此決定暫緩本公司的A股於科創板上市。因此，同時進行的H股於香港主機板上市亦將暫緩，並將儘快公布有關暫緩H股上市及退回申請股款的進一步詳情。

A股與H股上市雙雙觸礁，這場全球史上最大IPO，竟以令人吃驚的結局收場。

業界人士猜測，螞蟻集團暫緩上市的時間點，也恰恰是《網路小貸管理暫行辦法徵求意見稿》發布之後。該法針對的，正是螞蟻踩到金融監管紅線的資產證券化商品「花唄」與「借唄」。

至於引發暫緩上市的螞蟻高層被官方「監管約談」，時間得回溯到11月2日，中國人民銀行、中國銀保監會、中國證監會、國家外匯管理局，四部門聯合對螞蟻集團實際控制人馬雲、董事長井賢棟、總裁胡曉明進行了「監管約談」。

因為由於眼下正是螞蟻集團上市的關鍵時刻，所謂的「監管約談」，是否代表監管部門對被監管對象的違規或涉嫌違規的行為、進行規勸甚至批評？

「監管約談是個嚴重警告，」大陸經濟學家、如是金融研究院院長管清友在微博上分析，假使是券商負責人被約談，當年券商評級打分是要扣分的，嚴重影響評級和業務發展。

事態的發展顯示，監管約談不僅僅是一次警告，也直接影響了IPO的進度。

再根據眾多分析機構及觀察家的推測，這場無預警的監管約談，肇端可能是馬雲先前在上海外灘金融峰會的犀利言論。

「不怕監管，但怕昨天的監管！」馬雲犀利言論犯天條？

10月24日，馬雲以「聯合國數位合作高級別小組聯合主席、聯合國可持續發展目標宣導者」的身份，發表主題演講。結果許多發言，引發眾多爭議。

「巴塞爾協議比較像一個老年人俱樂部」「中國不是金融系統性風險，中國金融基本上沒有風險，是缺乏系統的風險」，堪稱語不驚人死不休。

「其實監和管是兩件事，監是看著你發展，關注你發展，管是有問題的時候才去管，但是我們現在管的能力很強，監的能力不夠，好的創新不怕監管，但是怕昨天的方式去監管。」

加上這一段話，既令人驚訝於馬雲的「真敢講」，而關於金融監管與金融創新之間的監管尺度，也在引發廣泛的討論。大陸相關監管機構對此自然是坐立難安，也就導致後續的風波。

一位大陸網友不禁揶揄：「突然覺得上市前的靜默期真是一個好東西，不管是明文規定還是不成文的規定，要遵守，要遵守。」

從馬雲演講觀察到暫緩上市事件，專長是金融理論的管清友推斷，當時馬雲的發言應該沒有所謂的審稿，也沒有所謂的授意，應該是在當下講了自己一直想講的話，「有些瑕疵，但勇氣可嘉，仍然值得肯定和點讚。」

然而，現實情況恰好是打擊了這份勇氣。

「在現有金融監管框架下，特別是從嚴監管防範風險的背景下，馬老師（馬雲）期望的創新不可能被允許，」管清友指出，四部門聯合約談，說明官方高度重視，而且特別選在金融穩定發展委員會會議召開之後。

IPO喊卡後，中共將擴大「踩螞蟻」力道？

這次的監管約談事件，也意味著螞蟻集團在支付及信貸業務上的經營操作，若有灰色地帶的模糊操作，恐將會被進一步放大檢視。

「馬老師可能要抓緊適應現行金融監管框架，」管清友認為，以往互聯網電商出於監管缺位而迅速崛起的經驗，不能再用於金融平台了，「成也蕭何，敗也可能蕭何。」

管清友研判未來發展表示：「螞蟻集團一定意義上已經具有國家公共平台功能，舉足輕重，影響面甚大，在數據確權與數據收益分配分割的情況下，政府介入可能是個趨勢，必然接受系統而嚴厲的監管。」

大陸電商研究專家、海豚智庫創始人李成東則認為，這次事件雙方各有各的立場，是一場互聯網金融創新和傳統金融監管之間的矛盾與博弈。

「從馬雲來講，他想放鬆監管，希望拓展業務，可能希望整個監管放鬆，尤其是螞蟻金服，不能用傳統的金融的方法來管理互聯網創新，互聯網的確能夠把違約率降得更低，所以官方要放鬆監管。」

「但從政府角度講，監管肯定是採用一致的條件，那你馬雲想挑戰這個政策，政府肯定是要回應的嘛，對吧？」李成東換個角度頗析說。

吊詭的是，螞蟻金服能有今天，有朝一日成就「全球史上最大IPO」，難道不正是因為當初在監管上就被特殊對待嗎？

「官方對螞蟻金服本來就是特殊放寬監管，鑽了很多漏洞，你才發展得這麼大，」李成東說，如今馬雲又公開要求更多的放寬條件，「很難的。」

可以預知的是，大陸在金融監管上勢必將持續加強。若是跳脫「政治綁架經濟」的陰謀論，被扔了一個大炸彈的資本市場，投資人對金融科技未來的成長預期，也可能不再像以前那樣樂觀看待了。

（作者／邱莉燕 本文出自2020.11.04《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

螞蟻金服 馬雲

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