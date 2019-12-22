綠能成災？農委會研議生態補償機制

降低光電產業衝擊，地方政府提「設置地面型太陽能光電設施審查自治條例」草案，農委會也研議「生態檢核」機制。記者黃仲裕／攝影 分享 facebook 農田因種電景象變調，地方憂心光電產業造成農業、生態、傳統文化等「回不去」的衝擊，已研擬民間版的「設置地面型太陽能光電設施審查自治條例」草案，遊說議會審查把關。農委會也表示，五月已向行政院建議訂定「生態檢核」機制，經濟部已多次邀請相關部會討論中，會加強把關農地變更種電的負面影響。

農地種電亂象叢生，監院財政經濟委員會前年九月通過監察委員方萬富與李月德的調查，對農委會、經濟部、經濟部能源局提出糾正。監委指出，相關單位的輕忽，演變成綠能設施喧賓奪主、掠奪農地資源的亂象。

包括地球公民基金會、環境權保障基金會等環保團體，都協助台南市議員陳昆和提出自治條例草案，地球公民基金會能源部主任蔡卉荀說，不只在地方努力，也要求經濟部與農委會要對綠能發展訂出方針與配套，否則發展綠能可能成為台灣的災難。

南市府經發局表示，目前特定農業區（優良農地）未開放種電，一般農地則需申請，會把關保留良田。至於發展綠能是全球趨勢，台灣也不能落人之後，包括台積電在台南設立新廠，還有Google等企業都將向台南購買綠電，如果訂自治條例限制綠能發展，將使這些廠商失去投資信心。

但台南市野鳥學會理事長潘致遠則批「現在種電的根本都是良田」，指會員陸續回報台南農地種電情況，都比之前假務農、真種電更嚴重，良田已逐漸淪陷。蔡卉荀表示，雖然民國九十八年就頒布再生能源發展條例，但相關配套、環境調查與評估都付諸闕如，才會造成今日綠能發展需求大，但相關法令機制跟不上的困境。

台南市議員蔡旺詮與陳昆和對政府開放農地種電相當不滿，表示南部現在不只農地種電，鹽田、魚塭、埤塘、水庫等都拿來種電，地貌逐漸改變，政府急著發展綠電，但沒想過帶來的影響是什麼，也沒有評估，感嘆「以前農地長出違章工廠、現在長出太陽能板，台灣已經不需要農作了嗎？」

經濟部修法放寬一般農地也可種電挨批，農委會表示，工程跟生態之間要努力取得價值平衡，若真的沒辦法找到平衡點，也會考量提出生態補償機制，像是農田若因為裝設光電板，導致鳥類失去食物來源，可考量在附近設置另一塊棲地提供食物，盡量降低生態衝擊。