確立校安地圖 保障女學生夜行權

「應檢視校安設施、確立通報流程、修正校安地圖，別讓女大生悲劇再發生！」勵馨基金會與立委范雲、伍麗華25日呼籲，政府與教育當局應完善並落實《性別平等教育法》第6條6~8項，讓學校、社區與政府協力撐起校安防護網，還給女性、學生夜行權及身體自主權。

落實校安避免空談

「2019年性侵害案件通報數高達9,183件，其中近1,300件發生於學校校園、學校宿舍及公共場所等地區！」勵馨基金會執行長王玥好指出，許多學生因在外住宿、就讀學校較為靜僻，倘若學生沒有自備交通工具，或有同儕相伴或協助，在前往學校、返回家中或宿舍的路上潛藏許多擔憂與威脅。

北部大學院校學生自治聯合協會詹凱淇訴求，學校應定期盤點並檢視校內外周遭公共安全設施；校方應主動向學生代表說明校安通報流程、制度及實施現況，並納入學生建議；學校應規劃並滾動式修正校園安全地圖，並與鄰近社區、警局連線合作；避免學校不重視、警察不處理、社福不積極現象。

「校安防護網及社區安全防護網就是夜行權，要提供一條明亮能安全回家的路！」伍麗華說，當爭取路燈、監視器等公共設施，就會問誰來維護管理、誰來付電費？這些都是行政機關的藉口，此外就是見警率，未來要建置警民合作通報巡查及防護網，不論校園內外都要確實執行，不能只空談制度。

人身安全是女權基本

范雲指出，根據《性別平等教育法》第6條第6項，學校應規劃及建立性別平等之安全校園空間，另依施行細則第9條，建立安全之校園空間時，應就空間配置、管理及保全、標示系統、求救系統及安全路線、盥洗設施及運動設施、照明及空間視覺穿透性考量安全、友善及公平分配等原則落實。

「如果校內危險空間都顧不了，還能管到周邊嗎？」范雲強調，校園周邊應該是城市最安全的地方，學校沒把危險地圖通告，顯示校安通報系統不足，欠缺性別平等素養；「女性對自我安全的恐懼會喪失很多自我發展的機會，失去夜行權會讓女性自我設限，人身安全是女權最基本的前提！」

王玥好表示，法源依據早就存在，但許多大專院校及相關通報單位的危機意識，及性別暴力防治的知能並不太足夠，建議可依據《內政部推動社區治安補助作業要點》成立社區巡守隊。

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