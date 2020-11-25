快訊

1500萬劑新冠疫苗到手！我首度成功直洽藥廠取得疫苗

最高折6千！春節孝親專案出爐 有年齡限制、6縣市適用

聽新聞
test
0:00 / 0:00

確立校安地圖 保障女學生夜行權

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導
立委伍麗華（右起）、勵馨基金會執行長王玥好、立委范雲、北部大學院校學生自治聯合協會詹凱淇為女性、學生夜行權請命。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）
立委伍麗華（右起）、勵馨基金會執行長王玥好、立委范雲、北部大學院校學生自治聯合協會詹凱淇為女性、學生夜行權請命。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

「應檢視校安設施、確立通報流程、修正校安地圖，別讓女大生悲劇再發生！」勵馨基金會與立委范雲、伍麗華25日呼籲，政府與教育當局應完善並落實《性別平等教育法》第6條6~8項，讓學校、社區與政府協力撐起校安防護網，還給女性、學生夜行權及身體自主權。

落實校安避免空談

「2019年性侵害案件通報數高達9,183件，其中近1,300件發生於學校校園、學校宿舍及公共場所等地區！」勵馨基金會執行長王玥好指出，許多學生因在外住宿、就讀學校較為靜僻，倘若學生沒有自備交通工具，或有同儕相伴或協助，在前往學校、返回家中或宿舍的路上潛藏許多擔憂與威脅。

北部大學院校學生自治聯合協會詹凱淇訴求，學校應定期盤點並檢視校內外周遭公共安全設施；校方應主動向學生代表說明校安通報流程、制度及實施現況，並納入學生建議；學校應規劃並滾動式修正校園安全地圖，並與鄰近社區、警局連線合作；避免學校不重視、警察不處理、社福不積極現象。

「校安防護網及社區安全防護網就是夜行權，要提供一條明亮能安全回家的路！」伍麗華說，當爭取路燈、監視器等公共設施，就會問誰來維護管理、誰來付電費？這些都是行政機關的藉口，此外就是見警率，未來要建置警民合作通報巡查及防護網，不論校園內外都要確實執行，不能只空談制度。

人身安全是女權基本

范雲指出，根據《性別平等教育法》第6條第6項，學校應規劃及建立性別平等之安全校園空間，另依施行細則第9條，建立安全之校園空間時，應就空間配置、管理及保全、標示系統、求救系統及安全路線、盥洗設施及運動設施、照明及空間視覺穿透性考量安全、友善及公平分配等原則落實。

「如果校內危險空間都顧不了，還能管到周邊嗎？」范雲強調，校園周邊應該是城市最安全的地方，學校沒把危險地圖通告，顯示校安通報系統不足，欠缺性別平等素養；「女性對自我安全的恐懼會喪失很多自我發展的機會，失去夜行權會讓女性自我設限，人身安全是女權最基本的前提！」

王玥好表示，法源依據早就存在，但許多大專院校及相關通報單位的危機意識，及性別暴力防治的知能並不太足夠，建議可依據《內政部推動社區治安補助作業要點》成立社區巡守隊。

【更多精采內容，詳見

殺人 棄屍 長榮大學

延伸閱讀

勵馨基金會呼籲落實校園安全 撐起校安防護網

愛他就該占有他？ 立委指教部網站傳遞錯誤情感教育

25大學心輔人力未達標 教長：明年一開始達標

影／被求償天價違約金 醫師節不快樂

相關新聞

馬國女大生家屬要求國賠 李貴敏：成立機率不低

馬來西亞女大生遇害，其家屬提出國賠與引渡等要求。國民黨立委李貴敏今天表示，國賠成立機率不低，但行政機關怠忽職守，或因疏失...

確立校安地圖 保障女學生夜行權

「應檢視校安設施、確立通報流程、修正校安地圖，別讓女大生悲劇再發生！」勵馨基金會與立委范雲、伍麗華25日呼籲，政府與教育當局應完善並落實《性別平等教育法》第6條6~8項，讓學校、社區與政府協力撐起校安防護網，還給女性、學生夜行權及身體自主權。

U值媒／馬國女大生命案 別讓悲劇變成特定政治力量的工具

我覺得這個邏輯非常奇怪，無論受害者國籍為何，一般上都是要先尊重當地的司法判決。在法治國家，很少會連程序都還沒有走完，就要求司法機構按自己的意願判決。而且那個律師可以代表馬來西亞司法單位發言嗎？引渡也是國對國之間的事情，因為對其他國家的判決不滿就要引渡回自己國家，（而且對方國家還真的放行自己國人），這種事情實在罕有耳聞。

大馬女生命案 父母跨海提國賠

長榮大學馬來西亞籍鍾姓女大生命案，鍾女父母前天在馬國開記者會，以總統蔡英文寫信承認政府疏忽等理由，透過台灣律師提出國家賠...

馬國女大生命案 總統府：尊重司法不就個案評論

針對長榮大學遇害馬國籍學生家屬指要求國賠及引渡議題，總統府發言人張惇涵表示，已注意到相關報導，蔡英文總統確實有寫信向家屬...

鍾姓女大生父母「引渡說」 律師：依法不可能

馬來西亞籍鍾姓女大生父母昨開記者會表示，已委請律師對涉案嫌犯梁育誌提起死亡民事訴訟、死亡刑事訴訟及犯罪被害人補償等3項訴...

台南永康校長反映校園易有治安死角 警方立即加強巡邏

長榮大學外籍女大生命案後，台南市各地警方紛紛推出強化校園安全措施，召開校園安全座談，台南永康警分局今邀集國高中、小學校務...

影／馬國女大生命案 蔡清祥：一定依情狀嚴懲重辦

針對馬來西亞鍾姓女大學生命案家屬隔海疾呼判凶嫌梁育誌極刑、否則要求引渡等，法務部長蔡清祥今天表示，對於犯罪嫌疑犯，檢察機...

馬國女大生案 父母探視2次梁嫌看宗教書沉澱心靈

長榮大學馬來西亞籍鍾姓女大學生遭梁育誌涉性侵殺害，鍾女父母昨開記者會表示將委請代理律師對梁嫌提出3項訴訟及國賠，據了解，...

熱門新聞

嘉義醫院主任女兒在韓國遭酒駕撞死 夫婦哀痛向青瓦台連署

單親媽下藥勒斃6歲、8歲兒女 法院依殺人罪判處死刑

「體育老師」教室露鳥 警掌握對象疑學校非正式人員

桃園客運中壢客運擦撞 網友歪樓：桃園中壢世紀大對決

丁小芹今發監請假被駁卻未報到 新北檢將拘提通緝

嘉義女孩在韓國被酒駕肇事撞死 母呼籲連署青瓦台重罰

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。