影／馬國女大生命案 蔡清祥：一定依情狀嚴懲重辦

針對馬來西亞鍾姓女大學生命案家屬隔海疾呼判凶嫌梁育誌極刑、否則要求引渡等，法務部長蔡清祥今天表示，對於犯罪嫌疑犯，檢察機關一定會依個案情狀來嚴懲重辦。

蔡說，「家屬的悲痛，我們感同深受。家屬的訴求，我們可以理解，且予以尊重」；事實上，事情發生後，犯罪被害人保護協會橋頭分會即一路相伴家屬，並協助家屬，對於被害補償，也予以協助向橋頭地檢署申請，在審議當中。

蔡清祥說，家屬提出國家賠償問題，這是由賠償義務機關來處理，相關的機關會依法來處理，關於引渡的部分，必須要依照我國的引渡法規定來處理，不過，對於犯罪嫌疑犯，檢察機關一定會依照個案情狀，來嚴懲重辦。

24歲的鍾女家屬昨天在鍾女的母校衞理畢理學院說，已透過台灣律師公會全國聯合會理事長林瑞成在台灣提出訴訟，包括要求國家賠償。

鍾女家屬還認為，蔡英文總統承認鍾女遇害是台灣當局的疏忽所造成，另要求法務部、法官對梁嫌處以極刑，滿足馬來西亞人民的期待，如果不能，將不惜一切代價提出引渡罪犯。

我國媒體綜合馬國媒體報導指，死者家屬及律師葉海量昨天在馬國砂拉越州衛理畢理學院公開蔡英文總統給死者家屬的信，內容提及「因為我們的疏忽，讓您們失去愛女」，葉海量認為，鍾女遇害是台灣當局疏忽所造成。