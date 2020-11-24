馬國女大生家屬擬國賠求引渡 蔡清祥：可以理解

長榮大學馬來西亞籍女學生日前遇害，她的家屬要求台灣國賠，犯嫌若不判死刑將爭取引渡。法務部長蔡清祥今天指出，可以理解家屬訴求，尊重對方在法律上權益。

長榮大學被害女學生父母昨天召開記者會表示，已委請中華民國律師公會全國聯合會理事長林瑞成律師提起訴訟。對此，林瑞成今天指出，需等檢方將案件偵結後，才可進一步討論國賠等補償，目前不便表達意見。

蔡清祥向中央社記者表示，可以理解被害人家屬訴求，也尊重對方在法律上權益，引渡馬國受審部分，須依照引渡法等規定辦理，嫌犯在台受審，檢方會依法偵辦，予以嚴懲。

至於國賠部分，蔡清祥指出，國賠訴訟有一定流程，被害家屬須向相關機關提起訴訟，此外，犯罪被害人保護協會橋頭分會在案發後立即啟動，協助家屬來台並一路相伴，可以提供犯罪補償金，類似國賠性質。

熟悉國際司法互助的法界人士表示，長榮大學馬來西亞籍女學生命案發生在台灣，嫌犯為台灣人，台灣法院當然有審判權。

法界人士直言，台灣與馬來西亞間並無簽訂任何引渡協議或條款，若馬來西亞提出引渡請求，只能依引渡法的國民不引渡原則處理，結論就是拒絕引渡。

這名法界人士進一步指出，引渡法第4條規定「請求引渡之人犯，為中華民國國民時，應拒絕引渡」，在台灣與馬來西亞間並無任何引渡條款或相關約定情況下，台灣面對馬來西亞的引渡請求，應予拒絕。

法界人士指出，國賠案件有「協議先行」原則，也就是此案需由被告機關先與提告的被害家屬協議、調解，此案中可能被列為國賠機關者，應該是台南市政府，也就是台南市政府應先與家屬協議，協議不成才會進入法院訴訟程序，屆時才會由法官進行個案判斷。