快訊

讓孩子「學黑熊攀爬」！台灣媽驚訝：這座動植物園很不一樣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

長榮女大生家屬擬提被害人補償 最高170萬元

中央社 / 高雄24日電
台南長榮大學馬來西亞籍女大生來台念書卻慘遭梁育誌殺害棄屍，引發我與馬國高度關注。本報資料照片
台南長榮大學馬來西亞籍女大生來台念書卻慘遭梁育誌殺害棄屍，引發我與馬國高度關注。本報資料照片

長榮大學馬國女大生遭殺害，家屬昨天召開記者會將提出犯罪被害人補償及希望判處凶嫌梁男死刑等。法界人士推算，遇害女大生無醫療過程，依法被害補償金最高約新台幣170萬元。

長榮大學遇害馬國女大生家屬及律師昨日在馬來西亞砂拉越召開記者會指出，已委託中華民國律師公會全國聯合會理事長林瑞成於11月2日提出訴訟，包括死亡民事訴訟、死亡刑事訴訟及犯罪被害人補償。

法界人士指出，依犯罪被害人保護法第9條規定，補償項目及其金額包含醫療費（最高40萬）、殯葬費（最高30萬）、無法履行法定扶養義務（最高100萬）、喪失或減少勞動能力或增加生活上需要（最高100萬）及精神撫慰金（最高40萬）。

法界人士表示，喪失或減少勞動能力或增加生活上需要，遺屬不得申請；另依媒體披露案情研判，長榮大學受害馬國女大生被擄不久即遭遇殺害，過程中沒有醫療過程，推算家屬依法犯罪補償最高約為170萬元。不過，如果有同時請求國賠，將另扣除計算。

橋頭地檢署今天指出，犯罪被害人保護協會台灣橋頭分會先前已提供犯罪補償金申請資料給被害人家屬，並說明相關流程。但目前尚未收到申請，收到後將迅速依照犯罪被害人保護法辦理。

橋檢表示，檢察官在案發後隨即請法務部法醫研究所安排複驗，保全相關證據。鑑定結果報告書等資料也已函覆，檢察官已通知告訴代理人到庭陳述意見，並領取中英文相驗屍體證明書轉交被害人家屬。

橋檢指出，這起案件目前仍由檢察官偵查並蒐集相關事證，被害人家屬對案情有任何意見均可當庭或書面、或透過代理人向檢察官陳述，檢察官必全力偵辦，對不法者究辦到底。

長榮大學馬來西亞籍女大生10月28日晚間從校園返回宿舍，步行經過台鐵沙崙支線高架橋下便道時，遭梁姓男子以繩索勒住頸部並強拉上車，女大生死亡後遺體遭棄置高雄市阿蓮區一處山區。涉案梁嫌落網後，經橋頭地方法院裁押，目前收押在高雄第二監獄。

犯罪被害人補償制度是當被害事件發生後，常因加害人貧困、家境狀況不明或是不知去向，讓被害人得不到應有賠償，對被害人非常不公平。為維護社會公平正義及照顧弱勢被害人生活，催生犯罪被害補償金制度。

殺人 棄屍 長榮大學 馬來西亞

延伸閱讀

馬國女大生家屬要求國賠 外交部：不進一步評論

長榮馬籍女大生遇害家長質疑學校有疏失 校方三點回應

引蔡英文認有疏失…馬國女大生家屬要台國賠 不判死將爭取引渡

全民權證／長榮 選價內外10%

相關新聞

長榮女大生家屬擬提被害人補償 最高170萬元

長榮大學馬國女大生遭殺害，家屬昨天召開記者會將提出犯罪被害人補償及希望判處凶嫌梁男死刑等。法界人士推算，遇害女大生無醫療...

引蔡英文認有疏失…馬國女大生家屬要台國賠 不判死將爭取引渡

長榮大學馬來西亞籍鍾姓女大學生遭梁育誌性侵殺害，鍾家代表律師葉海量表示，鍾家已委請中華民國律師公會全國聯合會理事長林瑞成律師，提出3項訴訟及國賠，要求對梁嫌處以極刑，以符合全馬國人民的期待，否則將透過馬來西亞法律程序引渡。

馬國女大生案 父母探視2次梁嫌看宗教書沉澱心靈

長榮大學馬來西亞籍鍾姓女大學生遭梁育誌涉性侵殺害，鍾女父母昨開記者會表示將委請代理律師對梁嫌提出3項訴訟及國賠，據了解，...

馬國女學生命案 在台委任律師：家屬希望檢方求處極刑

長榮大學馬來西亞籍鍾姓女大學生遭梁育誌涉性侵殺害，鍾女父母昨在馬來西亞開記者會表示已委請中華民國律師公會全國聯合會理事長...

馬國女大生家屬要求國賠 外交部：不進一步評論

在台灣遇害的馬來西亞鍾姓女大學生家屬要求國賠及將嫌犯處以極刑，外交部發言人歐江安今天表示，這件案子已進入我國檢警偵察及司...

馬來西亞女學生命案跨海喊「引渡」 法務部：依法不會

馬來西亞籍鍾姓女大生性侵凶殺案，死者家屬跨海喊話，盼台灣對凶嫌梁育誌處以極刑，否則將提出引渡罪犯的動作；法務部官員今天回...

女大生家屬要求凶嫌判死刑 黃偉哲：法院要符社會期待

長榮大學馬國女大生日前在台遇害震撼外界，針對家屬昨在馬國提出國賠、凶嫌引渡等訴求，台南市長黃偉哲上午表示，針對國賠一事，...

長榮馬籍女大生遇害家長質疑學校有疏失 校方三點回應

長榮大學馬來西亞籍鍾姓女大生被害，她的父母回到馬國後委任律師質疑長榮大學「規避相關刑、民責任」。針對死者家長的質疑，校方...

馬國女大生父母提3訴訟及國賠 檢方：必全力偵辦

長榮大學馬來西亞籍鍾姓女大學生遭梁育誌涉性侵殺害，鍾女父母昨開記者會表示已委請中華民國律師公會全國聯合會理事長林瑞成律師，提出3項訴訟及國賠。橋頭地檢署表示，家屬有意見可當庭或書面，或者透過告訴代理人向檢方陳述，「本案檢察官必全力偵辦，對不法者究辦到底」。

馬國女大生遇害家屬提國賠質疑警吃案 警：不捨與尊重

長榮大學馬國鍾姓女大生日前在台遇害震撼外界，針對家屬昨在馬國召開記者會，提出國賠、凶嫌引渡等訴求，台南市政府警察局詹永茂...

馬國女學生命案 蘇揆：國人在國內犯國法依法嚴懲嚴辦

長榮大學馬籍女大生遭性侵殺害，受害者家屬提出我國國賠、對梁嫌處以極刑，否則就透過馬來西亞法律程序引渡等要求。行政院長蘇貞...

沒有臉見人！殺害女大生凶嫌父母走避外地只敢深夜返家

馬來西亞籍女大生在台灣遭虐殺，家屬委託律師提出國賠、要求台灣判死刑。案發後梁姓凶嫌的家人避居外地，甚至趁著夜深人靜返家拿...

熱門新聞

引蔡英文認有疏失…馬國女大生家屬要台國賠 不判死將爭取引渡

鐵路警察遭刺死 成大醫院精神鑑定凶嫌不具反社會人格

沒有臉見人！殺害女大生凶嫌父母走避外地只敢深夜返家

影／少女屍體被裝桶 警方從豐原平房移出遺體畫面曝光

播報「韓國瑜新聞」太多被罰160萬元 中天告NCC敗訴

影／飛車黨首腦涉土地詐財 私吞贓款殺兩人裝桶藏屍

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。