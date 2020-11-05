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關心長榮大學 專訪前校長陳錦生

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導
談到長榮大學，前校長、現任考試委員陳錦生認為，政府應多關注偏鄉學校的安全。(長榮大學官網)
談到長榮大學，前校長、現任考試委員陳錦生認為，政府應多關注偏鄉學校的安全。(長榮大學官網)

在前長榮大學校長、現任考試委員陳錦生的眼中，長榮女大生擄殺案令他十分痛心，因為抹殺了他從長榮大學草創規劃交通建設的努力，也使一個在偏遠地方能招上上萬名學生的校譽大受影響。在接受本報採訪時，他認為政府應多關注偏鄉學校的安全(編按：教育部已通令各校加強校安)，不要「重都市輕鄉下」，以避免憾事再度發生。

原先交通不便

陳錦生是2003年到長榮大學擔任校長的他說，那個時候校區旁交通很不方便，可以說是鳥不生蛋的地方，高鐵、二高也還沒有完全通車，只能從一高下來，得經過很多鄉間小路。

後來二高通車、高鐵蓋好，但高鐵到長榮大學還是有一段距離，需要坐計程車，車資大概120元，對學生來講很不方便。那時候陳校長一直希望有一條連結高鐵的車站，後來鐵路局也真的花了60幾億，在高鐵站為大學建設沙崙支線。

全國唯一校名當站名

他說，從沙崙站到長榮大學，只要4分鐘就到了，然後到台南市只需20分鐘，很方便。2011年鐵路開始通車，對大學有很大的幫助，第一，你在全省各地都可以坐火車到長榮大學，而且車站就在學校裡面，這是全國唯一在校園裡面有車站，也是全國唯一用學校名稱當作站名，「長榮大學站」。

陳錦生說，以前很多同學都會騎摩托車，到台南、高雄去活動，常常因此發生車禍，車站啟用後改善很多。那時候長榮大學草創不久，交通便利也對招生有很大的幫助。因此，陳錦生常常開玩笑跟朋友說，「交通如果好，大學就不會倒。」他去長榮大學的時候學生7000多人，到他離開的時候，有1萬1000人左右。

橋下便道昏暗

問：談談這條鐵路與長榮大學站？

陳錦生：這條鐵路雖然帶來許多好處，但通車後，下面就有所謂橋下便道，這條路是無中生有出來的，旁邊沒有什麼住家，車道很小，附近真的很暗。

我昨日有開車經過，數了一下，兩邊各有十幾根路燈，但平常是暗的，最近很亮。一般來說，這條路是汽車在行駛，行人比較少，因為太暗了，但後來可能學生們覺得說，好像十幾年來、也沒有發生什麼事情，走一走沒關係，就疏忽了。

問：它算不算到宿舍的捷徑？

陳錦生：它是捷徑沒錯。其實繞一大圈可以安全一點，但是走那一條比較快，不過晚上真的很暗，有些人覺得那麼久都沒事，就掉以輕心，不覺得危險。

這次我很難過擄殺案發生，我覺得很痛心。其實長榮大學經過幾年來的努力，在南部的聲譽不錯。但29日就曾有一位同學在附近差一點被擄走，她已經報案。有人說派出所吃案，我們就不置評。

未能指認無法成案

其實派出所的警員也有去現場看，但因為太暗，學生沒有辦法指認是哪一部車子，就沒有成案。而學校完成校安紀錄以後，可能覺得沒有成案，也就沒有很快地通報教育部，照理來講，3天之內必須通報教育部，教育部才會有後續的處置。我想，學務處的承辦人員可能有這方面的疏失。

事實上，同學們常常在網路上或開會的時候抱怨路燈不亮，學校以前也嘗試過(修理)，但是因為那不屬於學校管轄範圍內，所以跟公所報告，大概幾次以後沒下文，學校就覺得沒有用，但這次好像沒有跟公所反應，然後覺得很無奈，不是我們的管轄範圍。

我想，很多事情都是少做了那麼一點，如果承辦人員認真一點，再去追究一下，或是往上呈報，由校長跟(歸仁區公所)區長進行溝通，說不定就能避免憾事發生。我不曉得為什麼不開燈，或許有很多原因，譬如電線老是被剪斷，或者要省電。老實說，那條路不長，大概一兩百公尺，但是有十幾盞燈，真的很費電，全開可能太亮，但不開又不行。

校方反應慢半拍

在我的經驗中，以前我晚上常開車走那條路，那條路開到高鐵站很快，我常開玩笑說那是「高速公路」，但是很暗，行人比較少。我不曉得那位女學生那一天為什麼要走那一條路，或許因為是宿舍的捷徑，事情發生的時候，很多是陰錯陽差。

報紙上常講校長沒有出面，後來我私底下了解，校長剛做完大手術在休養，加上學校承辦人員的處置不夠明快。還有學生一直在Dcard上抱怨，但校方不知道。理論上學校應該有一些職員注意學生在網路上的意見，很多是Dcard已經在傳了，學校才後知後覺，應該改進；家長也是一樣，說學生都跟他們講，但打到學校，校方卻反應不清楚。

學校的確不清楚，因為警察局沒有通告，學校也沒有主動去了解，我想這一點後來學務長和總教官也都請辭以示負責，但是請辭也無濟於事。

後續看到校長有發布幾點做法，譬如與社區組成巡守隊。以前其實有過巡守隊，後來就不了了之，所以好的制度有沒有堅持下去？有沒有落實？我想這個比較關鍵，在管理層面要督促，沒有事情發生是很好，一旦有事就麻煩了。總之，要做得比別人好，就必須很認真去做，不能虛應故事。

精障者須加強管理

基本上，這件事情是大家不願意見到的，學校也儘量在做彌補措施。事發之後，我有寫信給校長，試著鼓勵他、安慰他，因為他在手術完還沒好轉的時候，承受很大的壓力，我建議他找一些有經驗的同仁組成應變小組，不要著急做決策，免得做出的回應不夠周全更慘。不過，後來發布的聲明，我覺得還可以，家長也比較可以認同。

另外，我覺得除了同學需要再做心理輔導之外，先前被騷擾的同學也須接受輔導。這件事情也是一個警惕，校外的安全是不定時炸彈，而且這個案件的犯人是從高雄阿蓮過來的，我們很難預防，但其實校內可能也有很多這樣的不定時炸彈，因為少子化的緣故，學校招進來很多精障學生。

教育部應該要檢討一下，這些特殊生應該去特殊學校受教育，而不是分散至各個學校，學校的老師們並非都是這方面的專業。

學校目前除了療傷止痛外，亡羊補牢還是要做。老實講，長榮大學很少受到這樣的打擊，他們也很認真地在辦學校。當地也是一個純樸的地方，沒有什麼不良場所，然而，最近長榮附近開始熱鬧起來，一些園區都搬到學校附近的高鐵站，搬來的人口也愈來愈多，學校也須做好防患未然的準備， 5年以後，可能不良的場所會增加，這是一個隱憂。

問：想再請教3個問題。未來要怎麼加強長榮的形象？教會界怎麼替長榮禱告？政府該怎麼關心長榮附近的狀況？

陳錦生：長榮若想改善形象，首先，要用真誠的態度來面對，並且不要推卸責任。而長榮是南部唯一的基督教大學，教會應持續為學校代禱，希望家長願意把子女送到學校來。其實學校的校務也蠻強的，對學生的生活教育也是非常照顧，不管發生什麼事情，我們相信認真、用誠意、正派經營學校，還是有可取的地方。

政府不應重都輕鄉

另外，政府機構應該多關心偏鄉地區。雖然那條路目前亮起來，但附近還是有很多昏暗的地方，希望政府注意，不要為了節省電源，犧牲無謂的生命，應該說偏遠的地方都須注意，加派巡邏警力。不能「重都市輕鄉下」，或是「重北輕南」。大家都是納稅公民，沒有所謂一等、二等之分。

有一個長榮大學車站在那，有優點也有缺點，希望可以儘量改善缺點，讓那裡成為比較安全的環境，大家可以在那裡安心就學。

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殺人 棄屍 長榮大學

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