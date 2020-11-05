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長榮外籍女大生遭擄殺 生前常光顧店家辦追思活動
長榮大學馬來西亞籍女學生遭強擄殺害，1家校園附近的餐飲業者今天中午在案發地點附近發起追思活動，店家表示，想起這名常到店裡消費的陽光女孩仍心痛不捨。
在長榮大學附近開餐飲店的業者翁語含表示，她是長榮大學的校友，同時也是在長榮大學附近做生意的店家，對學校附近環境及在學學弟妹的感情連結本來就很深，受害女學生是店裡的常客，因此舉辦追思活動。
追思活動於中午在女學生遭強擄地點附近的台鐵沙崙支線高架橋下進行，參與者手持鮮花禱告，隨後把花放置在橋下空間。
翁語含指出，受害女學生是很活潑、很有禮貌的陽光女孩，常在店裡以「姐姐」稱呼她，彼此就像好朋友一樣相處，有時候餐點不小心做錯，受害女學生也不會計較，印象最深刻的是女學生說最近似乎變胖了一些，要吃清淡些，還要多走路運動。
她說，這麼棒的女孩子一下子就沒有了，從事發到現在，只要一想到這件事就覺得陣陣心痛與不捨，也對這附近環境安全不受重視感到無奈。
翁語含表示，學校附近路燈不亮的問題，她曾向相關單位反映過很多次，她店裡的工讀生就曾因視線不佳摔車受傷，但長久以來似乎都不太受重視，出事了才有一大堆人來檢討，希望不要再有令人遺憾的狀況發生。
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