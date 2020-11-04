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防匿報 南市警局長詹永茂：採三方勾稽防範

中央社 / 台南4日電
台南市警察局長詹永茂重申，要求員警不要匿報，查獲吃案一定依規懲處。聯合報系記者黃宣翰／攝影
台南市警察局長詹永茂重申，要求員警不要匿報，查獲吃案一定依規懲處。聯合報系記者黃宣翰／攝影

長榮大學外籍女大生命案，引來外界對警方受理案件匿報瑕疵的質疑。台南市政府警察局長詹永茂今天說，將透過督察、刑事、勤指中心三方面等資訊來勾稽，確保不再有匿報。

台南市議會上午進行市政總質詢，市議員李偉智關心警察局受理案件匿報瑕疵。詹永茂答詢表示，昨日召集相關幹部研議如何根絕匿報吃案的瑕疵，且重點是要讓基層同仁自行覺得匿報是不必要的。

他說，南市警局將透過督察、刑事、勤指中心三方面，以及110報案紀錄、派出所受理案件紀錄、工作紀錄、刑案紀錄、e化報案等來勾稽，確保不再有匿報情事。

有關警方受理案件遭質疑匿報，詹永茂也說明，如屬刑案，筆錄確定後就會開三聯單給民眾；若是互相傷害或非刑案，傷害是告訴乃論，有時會先取得驗傷單再來做筆錄，因此報案三聯單日期跟筆錄日期不一定在同時。而所謂「遲報」，是指沒有依規定在24小時內報到分局偵查隊，以及上報刑事警察局。

台南市警局也聲明，上下一定會痛定思痛，遵照警政署指示，再有吃案、隱匿報案者一律嚴懲，相關幹部調職處分，會加強受理報案稽核、督導，杜絕任何匿報。另外，今年1至9月實施稽核以來，因遲報遭處分有11件、13人、15支申誡，詹永茂也宣示將負起責任，帶領警察局重拾民眾對警察的信心。

殺人 棄屍 長榮大學

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