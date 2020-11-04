長榮女大生父母抵達過境旅館 4日上午離境

長榮大學外籍女學生遇害，女大生父母今天為愛女入殮舉辦法會火化遺體，在代領畢業證書後，晚間北上桃園國際機場過境旅館過夜，預計明天上午帶著女兒的骨灰搭機返回馬來西亞。

女學生父母搭乘的防疫專車於晚間10時49分抵達過境旅館，桃園國際機場國境單位表示，女學生父母在旅館休息過夜後，明天上午將帶著愛女骨灰搭機返回馬來西亞。

女學生父母今天上午趕赴高雄市立殯儀館，為愛女入殮舉辦法會，女學生的同學換上學士服，象徵參加她的畢業典禮，之後火化遺體，骨灰送到台南暫厝。

女學生父母下午帶著女兒骨灰參加校方舉辦的追思會，他們代替女兒領取畢業證書，幾度激動落淚，會後由校方轉述，感謝各界的關心。

24歲馬來西亞籍女大生10月28日晚間從校園返回宿舍，步行經過台鐵沙崙支線高架橋下便道時，遭陌生梁姓男子以繩索勒住頸部並強拉上車，死亡後遺體被棄置在高雄市阿蓮區一處山區。涉案梁嫌被逮捕，經橋頭地方法院裁押，目前收押在高雄第二監獄。