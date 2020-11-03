快訊

兼職案北檢查無不法簽結 管中閔：正義雖遲到但非永遠不到

陳水扁爆「蘇貞昌嫌蔡英文難相處」蔡總統重砲反擊

亡羊補牢！南市特殊性癖好個案資料 警察、衛生單位將連結

中央社 / 台南3日電

因應長榮大學女大生不幸對校園安全造成的陰影，台南市政府今天召開1029擴大校園安全會報，會中做成「警察、衛生單位接獲校園通報特殊性癖好個案資料將相互連結」等決議。

今天會議由副市長許育典主持，整合警察、教育、民政、工務、社會、衛生及環保等單位，徹底檢討校園安全，並做成多項決議。

依市府新聞稿，包括警方接獲校園（國中小、高中、大學）通報案件的紀錄追蹤，將與衛生局接獲通報的類似精神疾病、特殊性癖好者，有犯罪可能性的個案資料相互連結，統合跨局處功能，快速掌握潛在性危險發生可能性。

「設置巡邏箱的路線規劃」部分，台南市警局將在近期對於各學校在通往市區、商區、住宿的主要道路，以及學區鄰近易發生危險地段設置巡邏箱，並針對易被忽略安維、容易發生危險時段，確實執行巡邏勤務。

啟動局處橫向連結，全面檢視台南地區需修繕的路燈，以及學區附近主要道路，有雜草叢生地區，全面進行清除作業，並督促各區公所區長、里長，對於往後的里鄰路燈、附近環境，進行更緊密通報作業。

學校通報機制確實落實部分，教育局對於國中小學建立起機警性簡易通報流程，並教導學生相互關懷、察覺異狀時的即時通報觀念，持續確實執行。

殺人 棄屍 長榮大學

延伸閱讀

長榮女大生遇害 台南市長黃偉哲再致歉：負完全責任

台北大學成立校園護送服務隊 協助夜間巡邏

長照據點疑低價搶客不實申報 台中市府：若查屬實嚴懲

新北多所國小釋出停車格 校園安全引討論

相關新聞

環境類似長榮大學 警方六大措施加強保護明道大學

長榮大學馬來西亞籍女學生遇害，警政署下令全國各警察分局巡查轄區內大學的校園周邊安全。彰化縣北斗警分局密集到明道大學，做出...

撫慰父母！遇害女大學生飼養的蜜袋鼯 可回馬來西亞了

長榮大學鍾姓女大學生生前飼養的蜜袋鼯擬隨該父母帶回馬來西亞一事，經台南市農業局協助洽商農委會林務局與動植物防檢局臺南檢疫...

歸仁分局長被拔官！警調職名單曝光 網噓爆：又是民進黨玩法

長榮大學馬來西亞籍女學生遭擄殺，震驚台灣、馬國社會，由於有另一名女學生9月30日遭強擄未遂，也引發外界質疑警方沒積極作為。台南市警局認定報案過程有瑕疵...

女大生遭擄殺後 高市警限3天分級走訪校園

台南長榮大學鍾姓女生遭擄殺，各地政府都設法加強校安，高雄市市警局今天發文給各分局，要求各分局分局長、副分局長、偵查隊長及...

網友留言嗆「長榮大學埋伏殺人」 到案稱帳號被盜

長榮大學馬來西亞籍女學生在台鐵沙崙線便道下遭擄殺棄屍，各界嘩然，不料有網友留言「我等等還要去長榮大學附近埋伏…」，引發警...

長榮被害女大生追思會 父母與被害人骨灰出席

長榮大學今天為受害的鍾姓女大生舉行追思會，死者父母出席，骨灰由同學捧著入場，場面哀戚。死者父母預計明天離台。

被害女大生父親首度發聲：感謝學校讓女兒成爲很棒的人

長榮大學鍾姓女大生被害，原本死者的母親表示對學校「無法原諒」；校方下午舉辦小型追思會，邀請被害人父母，同學捧著鍾女骨灰出...

影／「祝福鵬程萬里」女大學生來不及領的畢業證書 媽媽又涙崩

馬來西亞女大學生不幸在日前遇害，雖然她今年才讀大三，但學校提前頒發畢業證書，今天下午追思會交給她的父母親，當校方表示...

影／長榮遇害女大生追思會 母親接過畢業證書泣不成聲

馬來西亞女大生在台灣遭擄殺，遺體上午在高雄入殮火化，父母預定明天早上搭機將愛女骨灰帶回馬來西亞，今天下午台南長榮大學在校...

影／遇害女大學生追思會 同學悼「願去另一個世界當快樂天使」

馬來西亞女大學生遇害，學校今天下午為他舉辦追思儀式，許多同學都自動自發出席，並且在追思會牆上留言，希望女大學生一路好走到...

影／馬來西亞籍女大學生父母伴骨灰 淚灑學校追思會

長榮大學馬來西亞籍女大生遭梁姓男子性侵殺害，今上午遺體在高雄麒麟會館入殮後隨即火化，雙親下午2點50分帶著寶貝女兒的骨灰...

女大生命案 宜警強化三作為若敢吃案必定嚴懲

馬來西亞鍾姓女大生遭擄棄屍案，促使各界重視校園周圍安全防範，宜蘭縣長林姿妙今表示，此命案讓她感到痛心，已強力要求警局及教...

熱門新聞

慘烈！國3南下寶山交流道5車連環撞 1女遭大車前後夾亡

被害女大生父親首度發聲：感謝學校讓女兒成爲很棒的人

梁嫌父母道歉：若能速審速判以命償命，是最好的交代！

國道3連環車禍廂型車扭曲如破布 女駕駛遭腰斬當場慘死

台灣安全嗎？ 在台生活六年馬國男大生po文：我被治安嚇懵了

影／綠島民宿被搞一塌糊塗 網紅「罔腰」遭起底挨轟

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。