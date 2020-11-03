亡羊補牢！南市特殊性癖好個案資料 警察、衛生單位將連結

因應長榮大學女大生不幸對校園安全造成的陰影，台南市政府今天召開1029擴大校園安全會報，會中做成「警察、衛生單位接獲校園通報特殊性癖好個案資料將相互連結」等決議。

今天會議由副市長許育典主持，整合警察、教育、民政、工務、社會、衛生及環保等單位，徹底檢討校園安全，並做成多項決議。

依市府新聞稿，包括警方接獲校園（國中小、高中、大學）通報案件的紀錄追蹤，將與衛生局接獲通報的類似精神疾病、特殊性癖好者，有犯罪可能性的個案資料相互連結，統合跨局處功能，快速掌握潛在性危險發生可能性。

「設置巡邏箱的路線規劃」部分，台南市警局將在近期對於各學校在通往市區、商區、住宿的主要道路，以及學區鄰近易發生危險地段設置巡邏箱，並針對易被忽略安維、容易發生危險時段，確實執行巡邏勤務。

啟動局處橫向連結，全面檢視台南地區需修繕的路燈，以及學區附近主要道路，有雜草叢生地區，全面進行清除作業，並督促各區公所區長、里長，對於往後的里鄰路燈、附近環境，進行更緊密通報作業。

學校通報機制確實落實部分，教育局對於國中小學建立起機警性簡易通報流程，並教導學生相互關懷、察覺異狀時的即時通報觀念，持續確實執行。