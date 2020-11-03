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歸仁分局長被拔官！警調職名單曝光 網噓爆：又是民進黨玩法

聯合新聞網 / 綜合報導
長榮女大生在台鐵便道遭擄殺後，引發台南警方吃案疑雲，為此有五名人員職位遭調動。圖／翻攝自PTT、聯合報系資料照。
長榮女大生在台鐵便道遭擄殺後，引發台南警方吃案疑雲，為此有五名人員職位遭調動。圖／翻攝自PTT、聯合報系資料照。

長榮大學馬來西亞籍女學生遭擄殺，震驚台灣、馬國社會，由於有另一名女學生9月30日遭強擄未遂，也引發外界質疑警方沒積極作為。台南市警局認定報案過程有瑕疵，歸仁警分局長楊慶裕為此遭到拔官，不過該案調職單在網路曝光後，引發網友質疑「是在玩大風吹嗎？」

馬來西亞籍女學生在台鐵便道遭勒斃後，爆出同校另一名女學生曾經被強擄，但警方卻當成「惡作劇」，引發外界批評聲浪。事後台南市警局做出檢討，歸仁警分局長楊慶裕遭到拔官，該職位由麻豆警分局長洪頂力接任；台南市警局長詹永茂也鞠躬道歉，表示向市長自請處分。

不過台南市警局2日發布5位人員職位異動單後，被轉貼到PTT上引發網友熱議，紛紛留言噓爆「啊不就大風吹」、「一眼就被識破了，好歹交錯一下」、「民進黨的玩法，調職等於等待升遷」、「把位置換一換...政府有處理了喔」、「笑死，果然是做做樣子」。

不過也有網友認為，「講真的，外勤警官首長有實權，內勤跟被冷凍一樣」、「你才叫大風吹帶風向，這個調動方式很正常，你考不上公務員？」、「這是定期輪調吧？警察有輪調制度，怕你在同一個地方待久了」。

台南市警局發布警員職位調動名單，引發網友質疑在玩大風吹。圖翻攝自PTT
台南市警局發布警員職位調動名單，引發網友質疑在玩大風吹。圖翻攝自PTT

歸仁分局長楊慶裕（圖）因為女學生命案遭拔官，該職位由麻豆警分局長洪頂力接任。圖／聯合報系資料照
歸仁分局長楊慶裕（圖）因為女學生命案遭拔官，該職位由麻豆警分局長洪頂力接任。圖／聯合報系資料照

殺人 棄屍 長榮大學 馬來西亞

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