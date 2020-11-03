長榮女大生遇害 台南市長黃偉哲再致歉：負完全責任

長榮大學一名馬來西亞籍女學生日前遭強擄遇害，台南市長黃偉哲今天主持市政會議時再度致歉，他表示，這起命案已重創市府形象及警察榮譽感，身為市長應負起完全責任。

黃偉哲今天主持市政會議，先和與會市府官員默哀1分鐘。黃偉哲指出，身為市長應負起完全責任，深刻反省檢討，沒人有辦法接受子女在青春年華正盛時突然殞落，尤其是在驚恐中失去生命，他再次向國人及市民、受害者及家屬、周邊朋友誠摯道歉。

黃偉哲說，他了解第一線基層警員及公務員非常辛苦，但賞罰必須分明，處理報案程序確實有疏失，應更謹慎積極，避免悲劇發生。

至於台南市警察局長詹永茂自請處分，黃偉哲表示，將在被害人家屬完成善後處理再做最終討論，警政工作沒有灰色地帶，這起命案已重創市府形象及警察榮譽感。

黃偉哲說，市府存在目的是為市民服務，要能替市民解決問題，他也會深自檢討。

黃偉哲認為治安問題環環相扣，路燈是一環，雜草是一環，路平也是一環，如果都能做好，治安自然也會變好，相關硬體設備和資源部分，市府將動用第二預備金及向中央爭取補助因應。

黃偉哲同時宣布開啟「點亮偏鄉」計畫，要求工務局、民政局及交通局等跨局處推動，結合市民、鄰里、學校和學生一起規劃安全的路，拉近城鄉差距，重建安全城市。

另外，台南市副市長許育典也主持校安聯繫會報，要求相關單位加強全市各級學校通學道路的安全措施，一週內完成盤點與計劃，必要時建立治安熱點圖資。