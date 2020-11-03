網路留言埋伏長榮大學犯案 帳號所有人到案說明

長榮大學馬來西亞籍女學生日前在台南遇害，2日卻有人在網路留言嗆聲要到當地埋伏犯案。住在台中的帳號所有人今天主動到案說明，且交出手機及電腦，是否涉案有待檢警釐清。

台南地檢署發言人林仲斌今天告訴中央社記者，檢警已尋獲留言帳號所有人，當事人也已主動到案說明，且交出手機及電腦供檢警調查釐清，檢警尚無法確認是否涉案。

台南市長黃偉哲今天接受媒體聯訪指出，這種在傷口上撒鹽行為讓人不能接受，警方將嚴加查緝，釐清真相，該法辦就法辦，莫再造成社會不安。

黃偉哲表示，學生安全是市府責任，凡是造成社會對立或對學生不利的言詞，不管是意圖恐嚇或義憤填膺，都是不允許、不應該的，更何況是不利的行動。

為確保校園內外的環境安全，長榮大學已組成巡守隊，與警方、社區共同合作，進行校內及校外環境的夜間巡邏。除每日值班教官外，另增加兩名巡守教官及2名警衛，4名人員協同社區與警方，共同守護師生回家之路。

巡邏時間為晚間6時到凌晨2時，定時展開社區巡邏，原大潭及武東里聯合組成的夜間巡守隊也配合提早巡守時間，並擴大巡守路線與頻率。而鄰近派出所更擴大原有巡邏路段範圍及頻率。

長榮大學外籍女學生遭強擄殺害，讓台南市政府及台南警方飽受批評，未料昨天網路竟出現有人留言「很好啊，馬來西亞女外勞來台灣讀書，我下次一定強暴後殺鼠，我等等還要去長榮大學附近埋伏」。驚悚的言詞引起警方與市府及長榮大學校方關切。