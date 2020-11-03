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遇害外籍女大生寵物蜜袋鼯 可望隨雙親返馬國

中央社 / 台北3日電

長榮大學外籍女大生不幸遇害，其母盼將愛女生前飼養的寵物蜜袋鼯帶回馬國。農委會今天表示，最新掌握訊息顯示，馬國僅要求檢附動物醫院開具檢康證明，將可望隨同返回。

農委會指出，原欲協助馬籍女大學生母親完成檢疫規定，以利將愛女生前飼養的蜜袋鼯帶回馬國，作業聯繫時所獲最新訊息顯示，受害女大生父母可能明天就要返回馬國，馬國政府考量案情特殊，僅要求出具動物醫院開立的健康證明書，就可以入境。

農委會說明，依野生動物保育法規定，野生動物活體輸出需要檢附檢疫證明，以利確認是否有攜帶傳染病、動物數量和品名等等。不過，只要符合輸入國要求的條件，其實就可以入境，因此只要馬籍女大生的父母完成馬國政府規定，應該就能順利隨同返回馬國。

蜜袋鼯學名Petaurus breviceps，分布在澳洲東部及北部、塔斯曼尼亞、巴布亞新畿內亞及印尼，日間睡巢裏，夜間獵食昆蟲及細小的脊椎動物，也會吃某些桉樹及金合歡甜樹汁，因為愛吃甜的東西，所以有此名。

殺人 棄屍 長榮大學

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