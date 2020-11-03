台灣安全嗎？ 在台生活六年馬國男大生po文：我被治安嚇懵了

台南長榮大學馬來西亞籍女大學生被性侵勒斃命案，引發社會關注，大馬男歌手黃明志日前更直言台灣很安全，「安全到殺人犯也會很安全」，他希望台灣司法能夠還死者一個公道。

而該名被殺害的鍾姓女大生之所以會來台灣念書，其中一個原因就是覺得台灣很安全，如今卻魂斷異鄉。對此，一名馬來西亞籍男大生就在網路論壇Dcard上有感而發po文，表示自己「在台灣生活至今六年，被台灣的治安嚇懵了。」

他十八歲以前都生活在馬來西亞，當地人走路不會走暗巷，甚至寧願繞路走，因為巷子裡有很大的機率會被劫匪埋伏，就算不得已要走進小巷，也一定會用跑的。

而在馬來西亞餐廳吃飯，他們也被教育手機及錢包不能放在桌上，容易遭竊。在當地看到警察是會畏懼的，因為通常被警察攔下，都不會是什麼好事。但一切情況，都在他來台之後有了改變。

他說自己走在台灣的暗巷裡，敢戴著耳機悠哉地走路，在外面吃飯也會把手機直接放在桌上，不小心遺失的手表和錢包，居然都能找回來，甚至在路上看到台灣警察，心中都還有種莫名的安全感。

他還很擔心自己愈來愈習慣台灣這樣的生活環境，萬一之後回到馬來西亞就完蛋了，他反而覺得台灣才是很危險的地方，「危險到讓他已經養成沒有危機意識的習慣，但沒辦法，因為台灣治安實在太好了。」最後他也說，他覺得長榮女大生事件只是個案，他依然選擇相信台灣是非常安全的地方。

底下留言也有人認同這名男大生的想法，認為「台灣跟馬來西亞比，的確危險機率較低，比較安全」、「謝謝你喜歡台灣、相信台灣」，還有人說「我去過馬來西亞，感覺暗巷的人都在虎視眈眈。」

也有人不贊同男大生的觀點，並反批「問題是這次發生問題就在台灣啊，台灣跟台南還有長榮大學要想一下怎麼補上同學的安全」、「該改善的還是要去改善呀」、「每個人對安全定義不一樣」、「如果是偏僻的地方就不好說了。」

甚至有人po出今年1月初的新聞，一名26歲馬來西亞籍鄧姓女華僑被台灣警方發現遭支解棄屍基隆山區，「1年內有兩位馬國女生在台客死異鄉，而且都是兇殘手法，比例真不算低了。」網友認為，在台灣日常治安還算不錯，但重大命案也不算少，所以還是要小心。